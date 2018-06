Na Drski nova tabla za pešpot Novo mesto v žici

5.6.2018 | 17:00

Nova tabla za pešpot Novo mesto v žici (Foto: KO ZB NOB Drska)

Novo mesto - Na območju spomenika bunkerja s topom na Drski v Novem mestu, kjer so v zadnjih letih člani KO ZB NOB Drska v sodelovanju s KS Drska uredili pešpot in stopnice za vstop v sam objekt, so postavili informativno tablo. Bunker leži ob zgodovinsko-rekreativni pešpot Novo mesto v žici, zato je bila postavitev informativne table logično nadaljevanje urejanja okolice, so pojasnili v borčevskem organizaciji.

»Tabla je vsebinsko zelo podobna prvo postavljeni informativni tabli za pot Novo mesto v žici, ki stoji v bližini gostišča Loka. Na njej je možno videti zemljevid poti ter podatke o ključnih dogodkih v Novem mestu v času NOB. Bunker je sicer tradicionalno zbirališče pohodnikov, ki se na praznik Dneva upora proti okupatorju podajo na priljubljeno novomeško pot,« so še dodali v sporočilu za javnost.

M. Ž.