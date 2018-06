Junija bo v Trebnjem pestro, osrednja prireditev bo Trebanjski koš

5.6.2018 | 15:15

Na današnji novinarski konferenci so predstavili pestro junijsko dogajanje v trebanjski občini.

Andrejka Vabič Nose

Mojca Femec (levo) in Marija Prosenik

Domen Kukenberger

Marjan Zupančič

Trebnje - Trebanjska občina tudi letos v juniju v sodelovanju z organizacijami in društvi pripravlja številne dogodke, ki prinašajo priložnosti za zabavo, druženje, rekreacijo in spoznavanje občine. Kot je na današnji novinarski konferenci, na kateri so podrobno predstavili prireditve, dejal župan Alojzij Kastelic, bo se bo za vsak okus našlo kaj zanimivega in vrednega ogleda.

»Poudarki pa so vendarle. Praznujemo 10. obletnico praznika občine Trebnje in letos bo na vrsti že 30. Trebanjski koš,« je dva dogodka izpostavil Kastelic. Pestro junijsko dogajanje se bo začelo v soboto, ko bodo odprli že 51. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov. Letos so prvič objavili javno povabilo, na katerega prijavili umetniki. »Prijavilo se je kar 34 umetnikov, od teh je strokovni svet izbral devet ustvarjalcev, ki prihajajo iz šestih različnih držav,« je dejala kustosinja trebanjske Galerije likovnih samorastnikov Andrejka Vabič Nose.

Poskrbljeno bo tudi za najmlajše umetnike, saj trebanjska območja izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) naslednji teden pri lovski koči na Trebelnem pripravlja mali tabor likovnih ustvarjalcev osnovnih šol Dolenjske, Bele krajine in Posavje. Tabor bo vodil priznani ilustrator Peter Škerl, je dejala Mojca Femec, vodja območne izpostave JSKD. Dela mladih ustvarjalcev bodo tudi razstavili v avli Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje, svečano odprtje pa bo pred zaključkom Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov. »Tabor mladih je pomemben, ker s tem spodbujajo ustvarjalnost med mladimi. Ustvarjalnost je tista, ki človeka vodi naprej,« je povedal župan.

Osrednji dogodek bo tridnevna prireditev Trebanjski koš, ki bo na sporedu od 15. do 17. junija. Prvi dan bo namenjen podjetništvu, drugi dan Keltom in Rimljanom, v nedeljo pa bo dan športa. Na dan Keltov in Rimljanov bo v središču mesta zaživel tabor Rimljanov, letos prihajajo s Ptuja. »Med osnovnošolci, ki so se ustvarjalno vrnili v preteklost, bodo izbrali vladarja in vladarico za en dan, odprli bomo antično gledališče, ustvarjali z glino in se podali po rimskih stopinjah,« je le delček zanimivega dogajanja povzela Marija Prosenik in poudarila, da vstopnine tudi letos ni.

Trebanjski koš bodo sklenili z dnevom športa. Kolesarsko društvo Gorenje Ponikve pripravlja 14. maraton Dana, v okviru katerega se bodo lahko ljubitelji kolesarstva podali na 27 ali na 65 kilometrov dolgi preizkušnji, organizirano pa bo tudi tekmovanje za najmlajše. Organizatorji pričakujejo rekordno udeležbo, saj bo na dan maratona tudi start kronometra jubilejne 25. dirke Po Sloveniji, na kateri bodo lahko kolesarski navdušenci spoznali nekatere najboljše kolesarje na svetu. »Letos se obeta izredno zanimiva udeležba. Dirke se bo udeležilo 22 profesionalnih ekip, od tega devet iz ekip, ki tekmujejo v svetovni seriji. Udeležil je jo bo tudi lanski zmagovalec Rafal Majka, pa tudi Mark Cavendish, Marcel Kittel, Caleb Ewan, Primož Roglič, Matej Mohorič, Jani Brajkovič in številni drugi,« je nekaj najbolj zvenečih imen naštel Domen Kukenberger iz Kolesarskega društva Gorenje Ponikve.

21. junija bo v športni dvorani v Dolenji Nemški vasi 10. praznik občine Trebnje, pester kulturni program bodo dopolnili s podelitvijo občinskih priznanj in plaket. Župan bo zvečer z nagrajenci simbolično tudi prižgal kres. Junijsko dogajanje bodo zaključili z Baragovimi dnevi. Marjan Zupančič iz Kulturnega društva Trebnje je povedal, da bo v petek, 29. junija, slovesna maša v župnijski cerkvi Trebnje, ki jo bo daroval upokojeni mariborski nadškof msgr. dr. Marjan Turnšek. Po maši bo slovesna akademija, naslednji dna pa bo sledil še pohod po Baragovi poti.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija