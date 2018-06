Zagorelo zaradi pregrevanja polnilca za baterije

5.6.2018 | 14:05

Poročali smo že o požaru na Mirni, ko je nekaj po 18. uri zagorelo v stanovanjski hiši. Požar so omejili in pogasili gasilci, s PU Novo mesto pa so sporočili, da je po prvih ugotovitvah zagorelo zaradi pregrevanja polnilca za akumulatorske baterije. Polnilec naj bi se pregrel in zagorel, ogenj se je nato razširil na bližnje pohištvo. Zaradi dima in ognja je nastalo za nekaj tisoč evrov materialne škode. O požaru sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in okrožna državna tožilka. V dogodku ni bilo nihče poškodovan.

80 evrov globe za voznika, ki je vozil za rešilcem na nujni poti

Krški policisti so včeraj v Krškem ustavili in oglobili 35-letnega voznika avtomobila iz Hrvaške, ker se je vozil za reševalnim vozilom na nujni vožnji. Reševalno vozilo z vključenimi modrimi lučmi in sireno je peljalo iz Sevnice proti Novemu mestu, med tem pa je tesno za njimi vseskozi vozil 35-letnik in tako izkoriščal, da so se drugi udeleženci na cesti umikali in dajali prednost reševalnemu vozilu. S tem je kršil cestno prometne predpise. Zakon o pravilih cestnega prometa namreč prepoveduje priključitev vozilu s prednostjo, vozilu za spremstvo ali vozilu v spremstvu ali jih prehiteti. Predpisano globo 80 evrov je plačal takoj.

Pijan in poškodovan, na koncu pa ostal še brez avta

Na številko policije 113 je popoldne več voznikov prijavilo divjanje in vijuganje vozila s krškimi tablicami, ki se je nazadnje v bližini Otočca prevrnilo na streho. Policisti so bili kmalu pri 39-letnemu vozniku, ki je sam prišel ven iz avta. Za poškodovanega so poskrbeli v novomeški bolnišnici, še pred tem pa so policisti ugotovili, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja v času, ko mu je bila vožnja prepovedana, šlo je za ukrep zaradi prejšnjih kršitev cestnoprometnih predpisov. Preizkus alkotesta je pokazal, da je imel v izdihanem zraku 1,72 mg/l alkohola.

Za prevrnjeno vozilo, ki je oviralo promet, so najprej poskrbeli gasilci, policisti pa so ga nato zasegli. Zaradi več kršitev zakona o pravilih cestnega prometa in zakona o vozilih mu bodo napisali obdolžilni predlog.

Vlomili v kmetijsko zadrugo

V noči na ponedeljek so vlomili v prostore kmetijske zadruge Sevnica v Šentjanžu. Policisti so ugotovili, da so neznanci odnesli več zavojev folije za baliranje sena in skupaj povzročili za nekaj več kot tisoč evrov škode.

Medtem ko je spal, so bili na delu vlomilci

V naselju Polje pri Tržišču na območju sevniške policijske postaje so neznanci ponoči vlomili v hišo, pregledali prostore in odnesli nekaj sto evrov. Ukradenemu denarju pa je potrebno dodati še škodo na vratih, skozi katere so vlomili. Lastnik, ki je zjutraj ugotovil, da so bili ponoči na delu nepridipravi, je med vlomom spal.

Začasni semaforji ostali brez akumulatorjev

Neznanci so med vikendom odnesli akumulatorje iz začasnih semaforjev na gradbiščih v Mirni Peči in Jurki vasi. Oškodovanemu cestnemu gradbenemu podjetju so tako naredili za skoraj tisoč evrov škode.

Našli ključ garaže in jo izpraznili

Na Starinah so med vikendom neznanci najprej odkrili, kje se nahaja ključ garaže, jo odklenili, nato pa odnesli električni prekopalnik, škarje za živo mejo, visokotlačni čistilec, vrtno kosilnico, plinski gorilnik, kotno brusilko, ročno žago, cevne klešče in tesarsko kladivo. Ocenjujejo, da so naredili za okoli 1500 evrov škode.

