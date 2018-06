Zaključek natečaja Pomagam, pomagaš, pomagamo

5.6.2018 | 18:10

Trebnje - Z željo, da bi nadgraditi sodelovanje z osnovnimi šolami in spodbudili razmišljanje o prostovoljstvu in dobrodelnosti med osnovnošolci je Lion klub Trebnje v začetku letošnjega šolskega leta razpisal natečaj Pomagam, pomagaš, pomagamo. Zaključek natečaja so pripravili na današnji svetovni dan varstva okolja.

Trebanjski Lionsi so k sodelovanju na natečaju povabili osnovne šole iz Trebnjega, Mirne, Velikega Gabra, Šentruperta in Mokronoga, do danes pa sta raziskovalno nalogo predstavili osnovni šoli iz Trebnjega in Mirne. Mentorici raziskovalnih nalog, v katerih so osnovnošolci razmišljali in pisali o prostovoljstvu med učenci osnovnih šol, sta bili Nataša Hribar v Trebnjem in Anica Nahtigal na Mirni, iz vrst Lionsov pa Ada Gole Grandovec in dr. Jernej Klemenc.

Za sodelovanje na natečaju je Lions Klub Trebnje obema šolama predal donaciji: trebanjski v višini 666,66 evrov in mirnski v višini 333,33 evrov za izvedbo šolskega izleta ali nakup knjig za šolsko knjižnico.

