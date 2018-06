Čebele zamašile dimnik

5.6.2018 | 18:30

Ilustrativna slika (Foto: M. L.-S.)

Ob 15.18 uri je v Zabukovju nad Sevnico, občina Sevnica, prišlo do zadimljena prostorov v stanovanjski hiši. Posredoval je gasilec PGD Zabukovje, ki je pregledal in prezračil prostore. Pri pregledu dimnika je ugotovil, da se v njemu nahajajo čebele. Obvestil je pristojne službe, ki so poskrbele za ustrezno odstranitev čebel.

Voda zalila poslovne prostore

Ob 16.22 uri so meteorne vode v kraju Brestanica, občina Krško, zalile poslovne prostore podjetja DS SMITH Slovenija d.o.o.. Posredovali so gasilci PGD Senovo.

M. L.-S.