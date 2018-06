Rešili mačko. Odstranjevali posledice neurja. Plazovi …

5.6.2018 | 19:20

Danes ob 8.48 uri so gasilci PGD Mokronog v kraju Puščava, občina Mokronog - Trebelno, z drevesa rešili mačka.

Posledice neurja

Ob 17.10 uri so v Zagorici pri Velikem Gabru, občina Trebnje, gasilci PGD Zagorica zaradi posledice neurja s cestišča odstranili nanose zemlje in peska, v Starem trgu v Trebnjem pa so ob 18.02 uri gasilci PGD Vrhtrebnje zaradi posledice neurja odstranili nanose zemlje in peska iz parkirišča.

Poplave v Trebnjem

Ob 15.31 uri je v Starem trgu v Trebnjem meteorna voda zalila kletne prostore poslovnega objekta. Gasilci PGD Trebnje so vodo izčrpali iz prostorov in očistili komunalne jaške.

Meteorna voda je ob 15.34 uri zalila tudi kletni prostor knjižnice na Kidričevi ulici v Trebnjem. Gasilci PGD Ponikve so vodo izčrpali iz prostora.

Ob 15.44 uri je na Golievem trgu v Trebnjem meteorna voda poplavila kletne prostore občine. Gasilci PGD Trebnje in PGD Ponikve so izčrpali vodo iz prostorov in očistili nanose zemlje na cestišču okoli stavbe.

Ob 16.32 uri je meteorna voda poplavila tudi kletne prostore stanovanjske hiše na Jurčičevi ulici v Trebnjem. Gasilci PGD Trebnje so izčrpali okoli 25 kubičnih metrov vode iz prostorov.

V Trebnjem je voda ob 16.33 uri zalila tudi parkirišče na Golievem trgu. Gasilci PGD Čatež pod Zaplazom so vodo prečrpali in očistili komunalne jaške.

Ob 17.37 uri pa je v Podzemlju, občina Metlika, meteorna voda zalila prostore nogometnega kluba. Gasilci PGD Podzemelj so izčrpali 40 kubičnih metrov vode.

Zdrs zemlje



Ob 15.58 uri je na relaciji Trebnje – Studenec prišlo do zdrsa zemlje z brežine na cestišče. Posredovali so gasilci PGD Trebnje in delavci komunalnega podjetja.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo jutri od 7. do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZASTAVA na izvodu Pavičiči.

M. L.-S.