Skoraj polovici inovacij zlata priznanja

6.6.2018 | 08:00

Dolenjski in belokranjski inovatorji (Foto: B. Pucelj)

Otočec, Brestanica - Začetek junija je čas za podelitev priznanj najboljšim inovatorjem. Natečaja sta tudi letos razpisali Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) ter Območna zbornica Posavja, skupaj pa sta podelili 13 zlatih, 10 srebrnih, 7 bronastih priznanj.

GZDBK je priznanja podelila v okviru Dneva inovativnosti, ki so ga včeraj pripravili na Otočcu. Na letošnji razpis je prispelo 17 predlogov, ki so jih pripravili inovatorji iz 12 podjetij, med katerimi so tako velika globalna podjetja kot tudi male družbe in zagonska podjetja, na zbornici pa s ponosom ugotavljajo, da so po številu prijavljenih inovacij najuspešnejša regija v Sloveniji, kar se odraža tudi v uspešnosti poslovanja tukajšnjih gospodarskih družb.

Od devetih zlatih priznanj, kolikor jih je sedemčlanska strokovna komisije GZDBK podelila letos, so kar štiri odšla v Krko (za nove oblike tablet in učinkovin), dve v TPV (za avtonomen proces varjenja in oskrbovanja delovnega mesta ter za nov zadrževalnik vrat), po eno pa v Hyb (miniaturni diferencialni senzor tlaka), Iskro PIO (mobilni laboratorijski izolator) in Starkmat (stol za zdravo hrbtenico).

Za izboljšan proces izdelave učinkovine so inovatorji iz Krke dobili tudi srebrno priznanje, srebrni pa so bili tudi v L-Teku (brezžični senzor), družbi Redek (zunanje polnjenje tehnične potapljaške svetilke), REM (požarnoodporna večnamenska modularna enota) in TPV (prilagodljiva varilna celica).

Bronasto priznanje so dobili inovatorji iz M-Toma (modularna sedežna garnitura) in družbe Promigra (portal za reševanje problemov v proizvodnih podjetjih).

Ocenjevalna komisija GZDBK, ki ji je predsedoval Krunoslav Šimrak (TPV), je letos podelila tudi dve posebni priznanji za inovaciji, ki sta nastali v mladih in majhnih podjetjih. Med mladimi podjetji je priznanje dobil Starkmat, Sebastjan Štarkel, s. p., za svoj aktivni stol, priznanje za izjemno inovacijo malega podjetja pa je šlo družbi Redek.

V Posavju 14 predlogov

Podelitve priznanj posavskim inovatorjem se je udeležila tudi generalna direktorica GZS Sonja Šmuc (Foto: B. B)

Posavska gospodarska zbornica je priznanja najboljšim inovatorjem v ponedeljek podelila na gradu Rajhenburg v Brestanici. Podelili so štiri zlata, pet srebrnih in pet bronastih priznanj.

Zlato priznanje so dobili inovatorji iz Kovisa (osno deljeni zavorni disk za železniški tovorni promet), Radeče Papir Nova (raztopina za obdelavo papirja in postopek površinske obdelave papirja), Willy Stadler (odstranjevalec etiket s PET-plastenk) in brežiški TPV (avtomatizirana somoučljiva kalibracija zvarjencev).

Srebrna priznanja so podelili družbi Gen-I Sonce (domača sončna elektrarna na ključ), Komunali Brežice (kultura zavzetih inovatorjev 3x12) in Nuklearni elektrarni Krško, ki je dobila dve priznanji (avtomatizirani sistem testiranja in kalibracije zank v procesno-kontrolnem sistemu ter mikroračunalniški sistem testiranja in kalibracije elektronskih kartic tega sistema).

Sevniški Stilles je srebrno inovatorsko priznanje dobil za proces izvedbe kompleksnih prenov hotelskih objektov, bronasta priznanja pa so dobila podjetja Knof (pralne blazinice iz bambusovega frotirja za čiščenje obraza), Kostak (priprava pitne vode iz zajetja Jama), Megamik (ogrevalni sistem), Stilles (modularna zvočno-izolativna protipožarna vrata) in brežiška poslovna enota TPV (robotizacija krtačenja vzglavnikov). Posavska osemčlanska komisija pod vodstvom Justine Šepetavc je sicer prejela 14 inovacijskih prijav.

Komisija posavske zbornice bo na državni natečaj GZS za inovacijo leta poslala zlate inovacije iz družb Kovis, Radeče Papir Nova in Willy Stadler, medtem ko bo komisija GZDBK četverico svojih finalistov izmed devetih prejemnikov zlatih priznanj določila v teh dneh.

Boris Blaić

