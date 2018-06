Meteorna voda ogrožala kleti, podjetja, parkirišča; udar strele

6.6.2018 | 07:00

Včerajšnje popoldansko neurje je, kot smo poročali, težave povzročalo predvsem na območju Trebnjega, gasilci so veliko dela imeli tudi proti večeru:

Ob 16.22 so v podjetju Tespack Brestanica, občina Krško, gasilci PGD Senovo iz proizvodnih prostorov izčrpali približno 20 kubičnih metrov meteorne vode in z izpiranjem počistili nanose blata iz parkirnih prostorov.

Ob 18.34 je v Dolenji Nemški vasi, občina Trebnje, meteorna voda poplavila parkirišče ob osnovni šoli in ogrožala športno dvorano. Gasilci PGD Ponikve so prečrpali okoli 20 kubičnih metrov vode.

Ob 19.29 je v Ulici OF v Trebnjem meteorna voda poplavila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Trebnje so prečrpali okoli 5 kubičnih metrov vode.

Ob 19.54 je v Štefanu pri Trebnjem meteorna voda poplavila dvorišče in kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Trebnje so iz garaže izčrpali okoli dva kubična metra vode ter z dvorišča in iz garaže počistili blato.

Strela udarila v hišo

Ob 14.27 je v vasi Gradež v občini Velike Lašče strela udarila v stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Turjak in PGD Velike Lašče so prostore zaradi zadimljenja prezračili in odstranili zažgano električno instalacijo. Do požara ni prišlo.

Zagorel avto

Ob 21.02 je v Velikem Mlačevem, občina Grosuplje, zagorelo osebno vozilo. Še pred prihodom gasilcev je lastnik vozila sam pogasil požar. Gasilci PGD Veliko Mlačevo, Grosuplje, Malo Mlačevo, Gatina, Zagradec pri Grosupljem so ohladili vozilo in ga pregledali s termo kamero.

Gorele smeti

Ob 22.14 so na Mirnopeški cesti v Novem mestu gorele smeti v komunalnem zabojniku. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 7:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZASTAVA na izvodu Pavičiči.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Sevnica na območju TP Glino Gaj izvod Kočutna – Zakrajšek med 8:00 in 14:00 uro. Za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Podbočje med 6:30 in 7:00 uro ter med 14:30 in 15:00 uro, na območju TP Podbočje trg, Črpališče Kalce, Veliko Mraševo, Veliko Mraševo vrti in Veliko Mraševo pri cesti pa med med 7:00 in 14:30 uro.

M. K.