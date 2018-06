Petrol bo gradil plinovodno omrežje v škocjanski in šentjernejski občini

6.6.2018 | 09:10

Podpis pogodbe v Šentjerneju: mag. Janez Grošelj in župan Radko Luzar.

Šentjernej, Škocjan - Občini Šentjernej in Škocjan sta se povezali in z izbiro skupnega koncesionarja za izvajanje izbirne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina - to je podjetje Petrol d.d. Ljubljana - bosta v kratkem svojim občanom in podjetjem izboljšali energetsko oskrbljenost.

Včeraj so koncesijsko pogodbo podpisali v obeh občinah: najprej v Šentjerneju direktor energetike in okolja v Petrolu mag. Janez Grošelj in župan Radko Luzar, v Škocjanu pa Grošelj in župan Jože Kapler.

Škocjanski župan Jože Kapler in mag. Janez Grošelj sta si po podpisu segla v roke.

Priprave na skupni projekt so trajale okrog dveh let in kot je bilo slišati na podpisih, gre za pomembno pridobitev v obeh občinah. Zemeljski plin ima namreč kot energent veliko prednosti: je čistejši in ekološko bolj sprejemljiv od naftnega plina, pa tudi cenovno bolj ugoden.

Kot je povedal Grošelj, so v Petrolu razširili pristop k učinkoviti in poceni gradnji omrežja, da lahko tudi manjše občine dobijo zemeljski plin. V Sloveniji in Srbiji imajo sedaj skupaj več kot trideset koncesij.

Mag. Janez Grošelj

Petrol je bil za koncesionarja za dobo tridesetih let v občinah Šentjernej in Škocjan izbran na javnem razpisu. Kot je povedal direktor energetike in okolja pri Petrolu, bodo plinovod gradili ob regionalni cesti in sicer vse od podjetja Podgorje v Šentjerneju preko Dobruške vasi, kjer bo nova merno regulacijska postaja, do centra Škocjana. Celotno omrežje bo obsegalo 27 kilometrov. »Te koncesije brez večjih odjemalcev - tovarne Krka v šentjernejski občini in podjetja Bramac v škocjanski - gotovo ne bi bilo. Sedaj bo na voljo tudi a javne objekte in gospodinjstva,« je dejal.

Zanimanje veliko

Nove pridobitvi v občino so tudi nazdravili.

Zanimanje za nov energent je menda že zdaj veliko, na zemeljski plin že komaj čakajo mnoga podjetja, med gradnjo, ko je priključitev brezplačna, pa bo zanimanje po izkušnjah še večje. Po terenu bodo izvajali anketo, zainteresiranim pa bo na voljo energetska pisarna, kjer bodo lahko dobili vse potrebne informacije.

Investicija bo potekala v treh fazah - v prvi bodo do naslednje kurilne sezone priključili okrog 500 odjemalcev iz Šentjerneja - tu je že zgrajeno okrog 3,2 kilometra plinovodnega omrežja, po katerem se sedaj distribuira utekočinjen naftni plin - v drugi fazi okrog 200 odjemalcev iz Škocjana, v tretji, to je najkasneje do leta 2021, pa še ostale zainteresirane.

Naložba je vredna 1,9 milijona evrov. Letos bodo začeli pridobivati gradbena dovoljenja in gradnja se bo pričela, a glavnina del bo potekala prihodnje leto, je dejal Grošelj.

Besedilo: L. Markelj, foto: L. M., občina Škocjan

Galerija

































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 51m nazaj Oceni Holly Heyer Google zdaj plačuje mesečno spletno delo na domu od $ 26385 do $ 36271. In sem zaslužil prvi mesec v višini 28593 $ in 34602 $ v zadnjem mesecu. Sem redno univerzitetni študent in to delo opravljam le v mojih delih samo za 14 do 16 ur na teden. Vsakdo lahko dobi to delo zdaj, tako da odprete to spletno mesto v brskalniku in nato sledite navodilom za branje... ........... ❥❥❥ ❥❥ ❥❥❥ www.Money46.Com Preglej samo prijavljene komentatorje