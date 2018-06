FOTO: Prisegli novi pravosodni policisti in policistke, še vedno jih je premalo

Skupinska fotografija z generalnim direktorjem uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Jožetom Podržajem

Slovenska vas - Včeraj je v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob priseglo 17 novih pravosodnih policistov in policistk, ki so uspešno zaključili usposabljanje ter opravili zaključni preizkus. Šest od njih jih dela na Dobu.

Ti pravosodni policisti in policistke so začetno usposabljanje začeli in končali že lani, ko jih je v sistem vstopilo 28 (trije so prisego že podali, osem jih bo priseglo naknadno).

Potrebovali bi še najmanj 50 paznikov

Generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Jože Podržaj je povedal, da še 24 pravosodnih policistov končuje svoje usposabljanje v Gotenici, v teku so tudi že postopki za še 22 novih zaposlitev.

"Vendar problem s tem še ne bo rešen. Glede na obseg dela bi potrebovali še najmanj 50 dodatnih zaposlitev. Struktura zaprtih oseb se je v zadnjih letih spremenila, in sicer predvsem v tem, da je zdaj v sistemu bistveno več pripornikov. To pa pomeni več spremstev in prevozov na sodišča,« je pojasnil Podržaj.

Trenutno je v zaporskem sistemu zaposlenih 860 uslužbencev, od tega 553 pravosodnih policistov

Sicer je bilo včeraj v našem sistemu 306 pripornikov (njihovo število se je povzpelo tudi že na 320), v preteklosti se je število priprtih gibalo okoli 250.

Zaradi pomanjkanja pravosodnih policistov odpovedujejo spremstva. "Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana je v zadnjih nekaj tednih odpovedal po približno 20 spremstev na teden. Skupaj smo letos morali odpovedati že okoli 200 spremstev. Vseh prevozov enostavno ne moremo zagotoviti,« je rekel Podržaj in pojasnil, da je teh odpovedi na Dobu manj.

"Drugi razlogi za povečanje števila prevozov in spremstev so pa zdravstveni. Po tem, ko smo vstopili v javno zdravstveno mrežo, se je oskrba izboljšala, a to pomeni za nas bistveno večjo obremenitev," doda.

Bojan Majcen in Jože Podržaj

Majcen: Naše podjetje obratuje 24 ur na dan

Direktor Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob Bojan Majcen je izpostavil, da do prisege pravosodni policisti nimajo polnih pooblastil in morajo delati z mentorji, "zato je prisega za nas zelo pomemben korak".

"Pri nas smo še vedno kadrovsko podhranjeni. Kar se tiče zaprtih smo nad kapaciteto, ki je 540, saj se številka giblje okoli 545, zaposlenih imamo 140 pravosodnih policistov, bi pa jih potrebovali še najmanj 20. Dejstvo je, da naše podjetje obratuje 24 ur na dan in je potrebno pokriti vse aktivnosti. Ogromno je delovišč znotraj zavoda, tukaj so tudi spremstva. Mi moramo spoštovati delovno pravno zakonodajo in zaposlenim zagotavljati pravice, ki jim gredo," je pojasnil Majcen.

Tekst in foto: Janja Ambrožič

