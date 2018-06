Vaški vodovodni sistem v v trajno last občine; častni občan bo Lado Kocjan

Mirnski svetniki so včeraj potrdili prejemnike občinskih priznanj.

Mirna - Občina Mirna bo v upravljanje in v trajno last prevzela vaški vodovodni sistem Selo, so se včeraj na seji strinjali občinski svetniki. Na občino so namreč prebivalci naselij Selo pri Mirni in Sajenic naslovili vlogo oz. prošnjo za priključitev obstoječega vaškega vodovodnega sistema Selo na javni sistem, ki bo v upravljanju javnega podjetja Komunala Trebnje.

»Vso to infrastrukturo, ki so jo ljudje zgradili z lastnimi sredstvi, občina prevzame, v zameno pa tamkajšnjim občanom ne bo potrebno plačati komunalnega prispevka za priključitev na javni vodovod,« je pojasnil Davorin Fink, ki je na občini pokriva področje komunalne in gospodarske javne infrastrukture. Strošek občanov pa bo nov števec za vodo, je še dodal. Župan Dušan Skerbiš je dejal, da je občini v interesu, da se vaški vodovodi priključijo na javno vodovodno omrežje, saj je s tem zagotovljena trajna in kvalitetna oskrba s pitno vodo.

Občinski svetniki so potrdili tudi prejemnike občinskih priznanj. Kot je uvodoma pojasnila direktorica občinske uprave Tanja Šinkovec pristojna komisija v prvem pozivu ni prejela nobene pobude za podelitev občinskih priznanj, zato so razpis ponovili. Nato je prispelo pet predlogov in komisija je pripravila predlog, da naziv častni občan prejme Lado Kocjan, plaketo Anton Kotar, zahvale pa se podelijo prostovoljnima gasilskima društvoma Mirna in Volčje Njive ter Ivan Zupancu. Svetniki so se s predlogom komisije soglasno strinjali.

Kot številne druge občine, so tudi na Mirni obravnavali odlok o turistični taksi, saj je sredi marca začel veljati nov zakon o spodbujanju razvoja turizma, ki med drugim vsebuje določilo, da lahko občine samostojno določajo višino turistične takse vse do 2,5 evra na dan po osebi. Taksa je prihodek občine, z novim letom pa prihaja še t. i. promocijska taksa, ki jo bodo morali ponudniki turističnih storitev zaračunavati vsem gostom v višini 25 odst. od turistične takse in bo namenjena financiranju Slovenske turistične organizacije. Na Mirni se bo turistična taksa iz sedanje vrednosti 1,15 evra znižala na 1,12 evra, vendar bo ob prištetju promocijske takse, ki znaša 0,28 evra, skupna vrednost obeh taks znašala 1,40 evra.

