Dule razstavlja v bolnišnici

6.6.2018 | 10:15

Dušan Pezelj (Foto: I. V.)

Novo mesto - V jedilnici novomeške splošne bolnišnice razstavlja v Šentjerneju živeči novomeški slikar Dušan Pezelj. Tokrat se predstavlja s pregledno razstavo, tako z deli z lanske razstave v prostorih Klinike in trgovine za male živali Jang v Novem mestu, kjer je razstavljal portrete in karikature živali, kot tudi z ostalimi deli, ustvarjenimi v različnih tehnikah in zvrsteh.

Ob tej priložnosti je Dušan Pezelj podaril dve sliki otroškemu oddelku novomeške bolnišnice, novomeška glasbena skupina Ješča Vešča pa je v svojem programu zaigral tudi skladbo Beraška, za katero je tako besedilo kot tudi glasbo napisal prav Dušan Pezelj, ki se, odkar je upokojen, poleg slikarstva med drugim ukvarja tudi s pesništvom, skladanjem in pisanjem kratkih zgodb.

Svojo poklicno pot je Dušan Pezelj začel kot grafik pri Dolenjskem listu oziroma v njegovem TOZD-u Grafika, velika prelomnica v njegovem ustvarjalnem svetu pa je bila ustanovitev novomeške televizije, katere pionir je bil skupaj z Marjanom Moškonom in še nekaterimi zagnanci tudi sam. Tedaj smo ga lahko spoznali tudi kot izvrstnega snemalca in kamermana, ki je s svojimi posnetki odločno zaznamoval prvi desetletji novomeške televizije, njegovi dokumentarni filmi, med katerimi velja izpostaviti Kandijsko republiko, Lepo se jim godi, Drst sulca, niz dokumentarcev Dolina gradov in ekološki film Kotarjeva prepadna, so krepko prestopili kakovostno okolje, v katerem je delal, Kotarjeva prepadna pa je na mednarodnem festivalu v Baru v močni konkurenci dokumentarnih filmov številnih nacionalnih televizij osvojila drugo nagrado.

Po upokojitvi se je Dušan Pezelj, Dule, kot ga kličejo prijatelji, strastno posvetil slikarstvu, poklicu, ki mu kljub že v mladosti izkazani nadarjenosti in želji po študiju na likovni akademiji ni bil sojen, in nadomešča, kar se je zdelo že zamujeno in izpuščeno.

Dušan Pezelj se preizkuša v različnih slikarskih tehnikah, zanimajo pa ga tudi zelo različni objekti. Blizu mu je tako akt, tako človeški kot živalski, spopade pa se tudi z abstraktnim slikarstvom in celo karikaturo, tudi živalsko.

Na razstavi v jedilnici novomeške splošne bolnišnice je tako na ogled zelo raznolikih del Dušana Pezlja tako po slikarskih in risarskih tehnikah kot tudi po zvrsteh, kar je dobro razberljivo tudi iz fotogalerije.

Besedilo in fotografije: I. Vidmar

Galerija