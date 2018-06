Z Erasmus+ smo obiskali tudi Latvijo

6.6.2018 | 09:45

Začelo se je 6. maja ob pol petih zjutraj, ko se je ekipa Erasmus+ OŠ Center v zasedbi učiteljic Mateje Rems in Mance Pezelj Berger ter učenca Miha Jenšterleta odpravila na mednarodno srečanje šestih evropskih držav v Latvijo.

Najprej smo se odpravili na letališče v Zagrebu. Sledil je 2 in pol urni let do Helsinkov na Finskem. Po dveh urah čakanja nas je čakal še krajši let v Rigo. Sledila je še uro in pol dolga vožnja z avtom v Blidene in ko smo končno prispeli do svojih gostiteljev smo imeli preostanek dneva prost.

7. maja smo se ob 9. uri zbrali v šolski telovadnici, kjer so nam učitelji in učenci latvijske šole pripravili lepo uvodno prireditev, na kateri so se predstavili s svojimi značilnimi latvijskimi plesi in petjem. Učenci smo imeli še svoje predstavitve, potem pa je sledila delavnica lego robotike. Po kosilu smo izdelovali dišeče okraske iz sode bikarbone in naravni plastelin. Po obilni večerji smo se pozabavali ob ognju in zvokih kitar ter petja.

V torek, 8. maja, smo se odpravili v Liepājo, kjer nas je najprej čakala srhljiva predstava v zaporu Karosta, ki je bil včasih vojaški zapor, danes pa je ena izmed najbolj edinstvenih latvijskih turističnih atrakcij. Z nami so ravnali kot vojnimi zaporniki v 20. stoletju in bilo nas je pošteno strah. Nato smo obiskali še znanstveni center ZINOO, kjer smo raziskovali, ustvarjali in preizkušali razne eksperimente. Zanimiva je bila tudi izkušnja »bosih nog naokrog«, ko smo pot okoli jezera po različnih podlagah prehodili bosi. Šli smo tudi do obale in se sprehodili po dolgem pomolu.

9. maja smo začeli dan z delavnico, kjer smo se naučili, da je lahko tudi učenje zabavno. Sledila pa je delavnica, kjer smo izdelovali različne igre z učili. Po kosilu smo si ogledali malo podeželja okrožja Brocēni, spoznali latvijske šege in navade ter obiskali njihovega župana.

V četrtek smo dan začeli z ogledom znane pekarne Lāči, kjer smo še sami dobili možnost izdelovanja kruha in drugih sladic. Po odličnem kosilu smo obiskali še muzej čokoladne tovarne Laima, kjer smo spoznali proces izdelovanja čokolade ter se tudi sami poizkusili v pripravi čokoladnih pralin. Ko smo prispeli do središča Rige, smo si najprej ogledali njihov kip svobode, na kar so prebivalci Rige najbolj ponosni, saj je s 43 metri eden izmed najvišjih v Evropi. Nato je sledilo še malo nakupovanja in pot nazaj v Blidene.

11. maja smo za dobro jutro sadili breze, vsaka državo svojo, in sicer za dolg spomin na naš projekt. Sledilo je izdelovanje sveč in okušanje medu. Po kosilu se je nadaljevalo izdelovanje iger z učili. Pozneje popoldan smo se pripravljali na zaključni ples, ki je trajal do desetih zvečer. Po veliko objemih in žalostnem poslavljanju smo se odpravili domov. Spali smo bolj malo, saj smo se 12. maja zbudili že ob treh zjutraj za vožnjo do letališča v Rigi. Iz Rige smo leteli do Copenhagna, za konec pa nas je čakal še polet do Zagreba.

Domov smo se vrnili polni lepih vtisov in z željo, da še kdaj srečamo nove prijatelje, s katerimi smo preživeli čudovit in nepozaben teden.

Miha Jenšterle, OŠ Center Novo mesto

