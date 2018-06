Kdo zaustavlja sanacijo požarišča? In kdo je dolžan pokopati umrle migrante?

6.6.2018 | 17:00

Predčasne parlamentarne volitve so za nami. Večjih presenečenj nam niso prinesle, sedaj so vse oči uperjene v sestavljanje vlade, ki bo predvidoma dolgo in težko. V sveže tiskanem Dolenjskem listu smo preverili, kdo iz 6. volilne enote bo sedel v Državnem zboru in koga ne bomo več videli.

Deset mesecev po velikem požaru v Ekosistemih nista zaključeni ne preiskava o vzrokih požara ne sanacija požarišča. V Ekosistemih zavračajo odgovornost in opozarjajo na možnost novega vžiga. Na ministrstvu za okolje in prostor (MOP) pa nasprotno ocenjujejo, da bi podjetje sanacijo lahko izvedlo. Vse podrobnosti preberite v tiskani izdaji.

Kdo je dolžan pokopati utopljene migrante, ki so skušali nezakonito prečkati državno mejo, in na čigave stroške? Država pravi - zakon je jasen, stroške nosi lokalna skupnost. V Beli krajini, kjer se jih je v zadnjem času utopilo največ, denarja za to nimajo. Islamska skupnost: "Nismo pristojni!" Gasilci pa: "Delo opravljamo zastonj." Več v vašem najboljšem četrtkovem prijatelju - Dolenjskem listu, edinem neodvisnem tedniku v tem delu Slovenije.