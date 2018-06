Vse šole so poslovale pozitivno

6.6.2018 | 14:05

Črnomaljski svetniki so za 30 točk dnevnega reda potrebovali štiri ure.

Črnomelj - Včeraj zvečer je bila v Črnomlju 28. redna seja občinskega sveta, na kateri so svetniki v štirih urah obdelali 30 točk dnevnega reda. Med drugim so sprejeli šest poročil o poslovanju osnovnih šol v občini, Glasbene šole Črnomelj, Vrtca Otona Župančiča Črnomelj in Komunale Črnomelj. Razveseljivo je, da so vse šole v minulem letu poslovale pozitivno, sicer pa so ravnatelji in ravnateljice izpostavili nekatere težave zlasti z zastarelo opremo in prostorsko stisko, ki pa se rešujejo v skladu s finančnimi možnostmi občine in glede na državne razpise. Seveda pa ni manjkalo tudi pohval tako iz ust ravnateljev kot svetnikov.

Svetniki so sprejeli tudi predlog za izdajo odloka o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK. Nasprotovali pa so ukinitvi pogodbene pošte 8343 Dragatuš in vzpostavitvi pismonoške pošte. Dosedanji pogodbeni izvajalec je namreč zaradi premajhnega števila poštnih in drugih storitev napovedal prekinitev pogodbenega sodelovanja, v kraju pa ni drugega ustreznega poslovnega subjekta, ki bi prevzel v upravljanje pogodbeno pošto.

Soglasno so v prvem in drugem branju sprejeli odloka o spremembah in dopolnitvah odlokov o zazidalnem načrtu Danfoss in Čardak, a tudi odlok o OPPN Semiška cesta. Strinjali so se tudi z letnim poročilom o urejanju črnomaljskega mestnega jedra v preteklem letu ter o načrtu dela za njegovo letošnje urejanje. Svetniki so podali tudi pozitivno mnenje k imenovanju Ines Žlogar za ravnateljico OŠ Vinica. Žlogarjeva je sicer ravnateljica v omenjeni šoli že vrsto let.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

