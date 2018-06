Obnovili povezovalno cesto med tremi krajevnimi skupnostmi

6.6.2018 | 21:00

S prerezom traku so obnovljeno cesto predali namenu. (Foto: Občina Krško)

Krško, Spodnje Dule - Župan občine Krško mag. Miran Stanko in predsedniki krajevnih skupnosti Gora, Veliki Trn in Leskovec pri Krškem, Alojz Kerin, Franc Lekše in Jože Olovec, so včeraj popoldan v okviru praznovanja občinskega praznika simbolično namenu predali obnovljen odsek ceste Spodnje Dule – Ivandol – Nemška vas, ki poteka po območju vseh treh krajevnih skupnosti, so sporočili iz krške občine.

Gre za dva ločena odseka v skupni dolžini tisoč metrov, ki bosta z obnovo predvsem bolj varna za vse udeležence v prometu. Rekonstrukcija je potekala lansko jesen, hkrati pa so ob cestnem odseku Spodnje Dule – Ivandol obnovili tudi vodovod. Za naložbo je Občina Krško namenila nekaj več 100 tisoč evrov.

Dogodek so z glasbo popestrili učenka in učenci Glasbene šole Krško.

M. Ž., Foto: Občina Krško

Galerija