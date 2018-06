Dva roparja iz Straže v priporu, storilci načrtovali tudi rop na Mirni

6.6.2018 | 15:00

Marino Pangos, Aleš Kegljevič, France Božičnik

Ljubljana - Kriminalisti policijskih uprav Nova Gorica in Novo mesto so ob pomoči kriminalistov Generalne policijske uprave uspešno preiskali dva oborožena ropa bank, ki sta se aprila zgodila v Straži in Vipavi. Dva osumljenca stara 24 in 28 let, sta v priporu, za tretjim (26 let) je razpisano iskanje. Vsi trije so državljani Bosne in Hercegovine, ki so banki oškodovali za nekaj več kot 22.000 evrov. Z uspešno preiskavo so kriminalisti preprečili še en načrtovan rop, ki naj bi se ta mesec zgodil na Mirni. Osumljencem grozi zaporna kazen od treh do petnajstih let.

O uspešni preiskavi omenjenih ropov so na današnji novinarski konferenci govorili: vodja Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto France Božičnik, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica Marino Pangos in Aleš Kegljevič iz Sektorja splošne kriminalitete v Upravi kriminalistične policije, ki je predstavil stanje preiskanosti ropov v Sloveniji.

Banko v Straži oškodovali za 8.300 evrov

France Božičnik

Uvodoma je Božičnik iz PU Novo mesto predstavil rop v Straži, ki se je zgodil 11. aprila letos nekaj po 9. uri. "V prostore banke v Straži sta vstopila oborožena in zamaskirana roparja. Pristopila sta do pulta, kjer je eden od osumljencev usmeril pištolo proti zaposlenim ter od njih zahteval denar. Zaradi grožnje z orožjem je uslužbenka, ki se je nahajala za steklom blagajniškega pulta, osumljenemu skozi odprtino v steklu za izmenjavo dokumentov in denarja začela izročati gotovino oziroma evrske bankovce in bankovce hrvaških kun. Eden od roparjev je denar pospravil PVC vrečko, ki jo je prinesel s seboj, drugi osumljenec pa je v tem času izmenično usmerjal pištolo v navzoče uslužbence in stranke. Z ropom so banko oškodovali za 8.300 evrov."

Po nekaj minutah sta zapustila prostore banke in se usedla v avto tretjega osumljenca, ki ju je čakal v bližini. Skupaj so se odpeljali v smeri Dvora in nato Ivančne Gorice.

Policija je nemudoma začela izvajati vse aktivnosti za izsleditev in prijetje storilcev, aktivirane so bile policijske sile iz celotne policijske uprave, na pomoč je priletel tudi policijski helikopter, obveščene so bile sosednje policijske uprave.

O kaznivem dejanju sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik okrožnega sodišča v Novem mestu in dežurna okrožna državna tožilka.

Po ropu v Straži (Foto: M. M., arhiv DL)

"V preiskavi, ki je potekala v sodelovanju s kriminalisti PU Nova Gorica in Generalne policijske uprave, je bilo ugotovljeno, da sta dva izmed osumljencev nekaj dni prej, 5. aprila, pripotovala v Slovenijo z avtobusom in v Ljubljani najela vozilo, ki so ga uporabili pri ropu. Po ropu so vozilo isti dan vrnili in se z avtobusom odpeljali iz Slovenije," je povedal Božičnik.

V preiskavi so policisti in kriminalisti našli tudi oblačila, ki so jih uporabili pri storitvi kaznivega dejanja in ugotovili, da so načrtovali še en rop na območju Trebnjega, "na piko" so vzeli banko na Mirni, a k sreči so jih prej prijeli, kot je prišlo do realizacije. Kriminalisti so si ogledali tudi njihovo skrivališče v bližini Mirne in opravili oglede krajev, kjer so po ropih v Straži in Vipavi skrili orožje in druge predmete, ki so jih uporabili.

Božičnik se je zahvalil vsem občanom, ki so policiji posredovali kakršnekoli informacije o sumljivih vozilih in osebah. "Podatki so nam pomagali, da smo bili pri preiskavi primera uspešnejši. Sodelovanje občanov pri preiskovanju takšnih in podobnih kaznivih dejanj je za večjo učinkovitost in uspešnost izjemno pomembno."

Iz banke v Vipavi odnesli dobrih 14.000 evrov

Kot je povedal Pangos iz PU Nova Gorica, je bil Operativno-komunikacijski center PU Nova Gorica 30. aprila 2018 ob 15.38 obveščen, da je bil v poslovalnici banke v Vipavi izvršen oborožen rop. Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica so z zbiranjem obvestil, pregledom posnetkov varnostnih kamer in ogledom kraja kaznivega dejanja ugotovili, da sta neznana zamaskirana storilca, eden od njiju je bil oborožen s pištolo, drugi pa z orodjem (kladivo), vstopila v poslovne prostore banke v času, ko v njej ni bilo drugih strank. Preskočila sta manjši pult in vstopila v zastekljeni prostor za blagajnami in od uslužbenk (v tujem jeziku) zahtevala gotovino.

"Roparja sta si iz blagajn prilastila skupno 14.168,25 evra gotovine in nato s kraja peš zbežala med stanovanjskimi bloki v Ulici Gradnikove brigade v Vipavi, do parkirišča ob glavni cesti Vipava – Ajdovščina, kjer ju je z avtomobilom čakal tretji sostorilec. S parkirišča so se storilci odpeljali do bližnjega naselja Slap, nato pa so z vožnjo nadaljevali po makadamski cesti do naselja Planina. Tam sta roparja izstopila iz avtomobila in se skrila v gozdu, tretji storilec oz. voznik avtomobila pa se je čez Kras odpeljal v Ljubljano. Voznik se je kasneje oz. v nočnem času vrnil po oba roparja, ki sta medtem v gozdu skrila predmete, uporabljene pri ropu (pištolo, oblačila in druge predmete). Storilci so se odpeljali v Ljubljano in tam prenočili, naslednji dan pa so zapustili Slovenijo."

Spali so v Ljubljani

Kriminalisti so z intenzivno preiskavo, ki je obsegala zbiranje obvestil, ogled kraja kaznivega dejanja in preglede posnetkov videonadzornih sistemov, ugotovili, da so roparji pred izvršitvijo ropa prenočevali v nastanitvenih objektih na območju Ljubljane. Del predmetov, ki so jih uporabljali pri izvršitvi oboroženega ropa v Vipavi, so storilci nekaj dni pred ropom kupili v enem od trgovskih centrov na območju Ljubljane.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana so z zbiranjem obvestil v nastanitvenih objektih ugotovili identiteto treh osumljencev, in sicer gre za državljane Bosne in Hercegovine, stare 24, 26 in 28 let. Slednji, ki je sicer iz okolice Banja Luke, je bil zaradi podobnih kaznivih dejanj že v zaporu.

Novogoriški kriminalisti so z dodatnim zbiranjem vseh razpoložljivih podatkov o osumljenih osebah skupaj s kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto ugotovili, da so se osebe nahajale v Sloveniji tudi v času, ko je bil na podoben način, in sicer 11. aprila, izveden rop poslovalnice NLB v Straži (na območju PU Novo mesto), ter da so te osebe imele za ta čas najet osebni avtomobil, ki je bil opažen na kraju ropa v Straži.

Novogoriški kriminalisti so pridobljene fotografije osumljencev, ki so v enem od ljubljanskih trgovin kupovali orodje, primerjali s fotografijami storilcev ropa banke v Straži in pri tem prepoznali 26-letnega osumljenca kot enega od storilcev ropa banke.

Vrnila sta se in pripravljala rop na Mirni

24-letni in 28-letni moški sta se konec maja ponovno vrnila v Slovenijo in začela s pripravljalnimi dejanji za nov rop. Nastanila sta se v Ljubljani in si po vsej državi ogledovala možne lokacije. Kot tarčo ropa sta določila bančno poslovalnico na območju Trebnjega, na Mirni. Z namenom, da bi izvedli še en rop, sta ponovno kupila orodje in v gozdu izdelala skrivališče. Osumljena sta nameravala rop izvršiti v prvih dneh junija letos, ko bi se jima v Sloveniji pridružil še tretji osumljenec, 26-letni moški.

Minuli četrtek, 31. maja 2018 zjutraj, so kriminalisti v Ljubljani odvzeli prostost dvema osumljencema, 24- in 28-letnemu moškemu, in na podlagi sodne odredbe opravili hišne preiskave nastanitvenih prostorov in njihovega vozila. V nadaljevanju so bili opravljeni ogledi krajev, kjer so osumljeni po izvršenih ropih bank v Vipavi in Straži skrili orožje, predmete in oblačila, uporabljena pri ropih. Kriminalisti so si ogledali tudi izdelano skrivališče v bližini naselja Mirna.

Prej navedena osumljenca so v soboto dopoldne s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je po zaslišanju zanju odredil pripor v solkanskih zaporih. Za tretjim, 26-letnim osumljencem je razpisano iskanje.

Roparjem grozi kazen zapora od tri do petnajst let

Kljub uspešni preiskavi obeh ropov so storilci denar odnesli v tujino.

Trendi izvrševanja ropov se spreminjajo

"Načini in trendi izvrševanja kaznivih dejanj zoper premoženje in s tem tudi trendi izvrševanja ropov se s časom spreminjajo, predvsem zaradi spremenjenega načina poslovanja z gotovino, zaradi tehničnih izboljšav na področju mehanskih in elektronskih sistemov varovanj ter zaradi prilagajanja storilcev razmeram in potrebam na trgu, tako v Sloveniji kot v Evropi. V zvezi s preiskovanjem oboroženih ropov ugotavljamo, da smo bili v času po osamosvojitvi priča porastu števila oboroženih ropov v finančnih institucijah, od leta 2002 naprej pa smo beležili padec števila oboroženih ropov finančnih institucij in menjalnic. Slednje lahko pripisujemo predvsem dvigu standardov varovanja v finančnih institucijah in prehodu na evro, zaradi česar v Sloveniji skorajda ni več menjalnic," je povedal Aleš Kegljevič.

V letih 2013 in 2014 so policisti ponovno zabeležili porast števila ropov bank, manjši padec izvrševanja ropov bank pa se nato nadaljuje v letih 2015, 2016 in 2017. Sam način izvrševanja ropov, se z leti ni posebej spremenil (storilci še vedno uporabljajo maske, strelno orožje, nože, ukradena vozila za pobeg, občasno tudi notranje informacije itd.).

Preiskanost oboroženih ropov bank je v Sloveniji med 70- in 75-odstotna, v posameznih letih je bila celo 100-odstotna

"Slovenska policija ima izdelane standarde operativnih ukrepov, ki jih izvaja v primeru izvršenega ropa. Prav tako smo v zadnjih letih vzpostavili sistem neposrednega mednarodnega sodelovanja, ki nam omogoča hitro neposredno izmenjevanje operativnih informacij, sledi papilarnih linij, profilov DNK in fotografij," je še dodal Kegljevič in dodal, da ima Slovenija že leta manj oboroženih ropov v primerjavi z ostalimi članicami, hkrati pa imamo višji odstotek preiskanosti tovrstnih kaznivih dejanji, predvsem hujših oboroženih ropov bank.

J. Ambrožič