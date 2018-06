Nesreča v Smolenji vasi

6.6.2018 | 18:10

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Tik pred 14. uro se je v Smolenji vasi zgodila prometna nesreča. V trčenju dveh vozil se je ena oseba poškodovala. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so jo na kraju oskrbeli in odpeljali na zdravljenje. Gasilci GRC Novo mesto so odklopili akumulatorja na vozilih, usmerjali promet in pomagali policistom ter reševalcem, poročajo z novomeškega ReCO.

Dopoldne okoli 9.30 je v Poganški ulici v Novem mestu gorelo drevo na zasutem odlagališču odpadkov. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so drevo pogasili in odstranili, požarišče zalili z vodo ter zasuli z zemljo in peskom. Za dokončno sanacijo bodo poskrbele pristojne službe.

V Posavju je dan minil bolj mirno, saj iz brežiškega centra o izrednih dogodkih danes ne poročajo.

M. M.