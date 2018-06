Pred Mrfy res pestro poletje

7.6.2018 | 10:05

Mrfy

Gregor Strasbergar in Lenart Merlin med snemanjem v galeriji Kocka (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Novomeška indie rock skupina Mrfy postaja ena najbolj iskanih in cenjenih slovenskih rock skupin kljub glasbi, za katero nekako velja, da ni ravno za vsako uho in je običajno bolj poslušana v nekih ožje usmerjenih krogih poslušalcev. A očitno se s kakovostno narejeno muziko da prodreti tudi med širše občinstvo.

»Zaigrali vam bomo tudi pesem, ki je danes, malo prej, postala pesem tedna na Valu 202, in tudi pesmi, ki jih bomo v torek igrali kot gostje oddaje Izštekani.« Tako je pred dnevi v galeriji Kocka nastop novomeške skupine Mrfy začel pevec, kitarist in tudi vodja Gregor Strasbergar. Mrfy so v Kocki nasledili skupino Generacija Rudolfovo, ki je tam svojo akustično podobo snemala teden pred tem, tudi pri njej pa poje Gregor Strasbergar.

Skupino Mrfy sta pred dobrimi tremi leti sestavila stara glasbena prijatelja Gregor Strasbergar in Domen Bohte, ki sta pred tem skupaj muzicirala pri srednješolski skupini Crossfire, s katero sta nastopila tudi na Rock Otočcu, kasneje pa sta kilometrino na številnih nastopih nabirala s skupino Greg & Domine. V skupino sta povabila topliškega kitarskega raziskovalca Tomija Zupančiča in Roka Klobučarja, šolanega tolkalca in bobnarja. Že s prvimi nastopi so fantje navdušili, še isto leto pa so se morali posloviti od Domna, ki je odšel na študij džeza na Nizozemsko na konservatorij Prins Claus v Groningenu, zamenjal pa ga je Lenart Merlin.

Vse do letos so fantje ogromno časa preživeli v placu za vaje, razmišljali, delali novo glasbo, vadili, snemali. »Zelo smo potrpežljivi, kar si zadamo, potem lahko tudi uresničimo. Dolgo smo si želeli nastopiti v oddaji Izštekani, kar zahteva veliko priprav, in zdaj nam je to tudi uspelo. V četrtek smo zaključili tudi neke vrste krajšo slovensko turnejo, ko smo v enem mesecu in pol nastopili v šestih slovenskih mestih. 10. aprila smo izdali svoj zadnji singel, na splet je prišel tudi video za skladbo Ti dam, ki ga je naredil naš basist Lenart Merlin, prav ta pesem pa je bila tudi pesem tedna,« našteva Gregor Strasbergar.

A glavne stvari so letos še pred njimi. 21. septembra bodo ob odprtju sezone v Kinu Šiška na koncertu predstavili ploščo, ki jo snemajo s producentoma Tomislavom Jovanovićem Tokcem in Igorjem Ilićem, 9. junija bodo nastopili na prireditvi na Kongresnem trgu v Ljubljani, igrali bodo na festivalu Europavox v Franciji, na festivalu v Laškem Pivo in cvetje, na Mladininem odru na festivalu Lent, na Črnfestu, na novem kulturnem festivalu v Kostanjevici, jeseni pa se bodo podali na turnejo, na kateri bodo kot predskupina Siddharte nastopili na dvanajstih koncertih.

I. Vidmar

