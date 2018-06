Do kurilne sezone bodo energetsko sanirali štiri stavbe

7.6.2018 | 11:10

Zevnik in Grošelj sta podpisala koncesijsko pogodbo.

Metlika - Metliški župan Darko Zevnik in direktor področja energetike in okolja pri Petrolu Janez Grošelj sta podpisala koncesijsko pogodbo za izvedbo projekta za zagotavljanje prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti občine Metlika. Koncesijo bodo Petrolu podelili za 15 let.

Celovito energetsko sanirani bodo štirje objekti v Metliki: Ljudska knjižnica Metlika, športna dvorana pri metliški osnovni šoli, Zdravstveni dom in občinska stavba. Predvsem bodo toplotno izolirali fasade in strešne dele ter zamenjali stavbno pohištvo. V športni dvorani bodo med drugim popolnoma prenovili prezračevanje, v Zdravstvenem domu in v občinski stavbi pa kotlovnici. V stavbi, kjer je knjižnica, bodo uredili novo kotlovnico, iz katere bodo ogrevali tudi kulturni dom. V vseh stavbah pa bodo uredili varčno razsvetljavo. Z naložbo bodo pri toploti privarčevali 50 odst., pri elektriki pa 60 odst. in zmanjšali emisije CO 2 za 76 ton.

Vrednost del, ki jih bodo izvedli preko javno-zasebnega partnerstva, znaša okrog 840.000 evrov brez DDV, denar pa bodo zagotovili Petrol, občina, država in EU. Hkrati z energetsko sanacijo bo občina še dodatno investirala v knjižnico, športno dvorano in občinsko stavbo ter s tem zagotovila njihovo celovito sanacijo. Te naložbe bodo veljale 250.000 evrov brez DDV, 40 odst. upravičenih stroškov pa bo zagotovil kohezijski sklad.

Dela bodo zaključena do letošnje kurilne sezone, v športni dvorani pa do začetka novega šolskega leta.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.