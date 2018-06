Potres pri Šentjerneju; vnelo se je jedilno olje

7.6.2018 | 07:00

Sinoči ob 21.30 uri so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,1 v bližini Šentjerneja, 66 km vzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Rake in okolice. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici.

Požar zaradi olja

Ob 21.10 se je v naselju Velika Ilova Gora, Občina Grosuplje, v kuhinji stanovanjskega objekta, vnelo jedilno olje. Gasilci PGD Velika Ilova Gora in PGD Grosuplje so požar pogasili, okolico požara pregledali s termo kamero, objekt pa nadtlačno prezračili in lastniku nudili pomoč pri čiščenju.

Spet neurje

Ob 19.50 sts se v naselju Mahovnik, občina Kočevje, meteorna voda in blato iz bližnjega polja zlivala v pritlično etažo objekta. Gasilci PGD Mahovnik in Kočevje so preprečili nadaljnje zalivanje objekta ter izčrpali poldrugi kubični meter vode.

Počistili nanose zemlje in peska

Ob 19.00 so v Rojah pri Čatežu, občina Trebnje, gasilci PGD Trebanjski vrh zaradi posledice neurja s cestišča odstranili nanose zemlje in peska.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP Šentrupert vas izvod PS POŠTAJE danes med 8.00 in 12.00; Jesenice Mokronog, Gora v Vrheh, Mali Cirnik, Hrastno, Veliki Cirnik, Vinji vrh Kal, Lontovž in Svinjska vas med 8.00 in 11.00; Škovec in Škovec dolina v četrtek, 7. junija med 13.30 in 14.30.

Distribucijska enota Novo mesto- nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 11.00 uro zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GROBLJE PRI PREKOPI;

- od 8.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORIŠKA GORA 2002, TP GABERNIK, TP VODOVODNO ČRPALIŠČE ZAGRAD, TP ZAGRADŠKA GORA, TP ZAGRAD, TP KLENOVIK, TP VEL. POLJANE, TP BREZNIK.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7.30 do 11.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMNI VRH na izvodu GOBNIK DESNO.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področjih nadzorništva Krško mesto med 6. in 6.50 uro ter med 14. in 14:45 uro na območju TP Kostanjevica šola, Kostanjevica grad, Kostanjevica grad 2, Orehovec, Ivanjše grič in Male Vodenice ter med 6.15 do 7. ure ter med 13.30 in 14. uro na območju TP Krško šola TSŠ; na področju nadzorništva Sevnica od 7.30 do 8. ure ter med 14. in 14.30 uro na območju TP Loka ter od 7.45 do 13.45 uro na območju TP Breg, Breg Dobje in KK Loka.

M. K.