V Krko se vrača Balažič, pogodbo podaljšali Petrovu in Jošilu

7.6.2018 | 09:00

Z leve: Simon Petrov, Andraž Šuštarič in Jure Balažič (Foto: KK Krka)

Novo mesto - Po uspešno zaključeni sezoni v Košarkarskem klubu Krka že postavljajo temelje za naslednjo sezono, so sporočili iz novomeškega kluba. Kot je dejal njegov predsednik Andraž Šuštarič, v prihodnji sezoni želijo izboljšati rezultate iz letošnje, kar pomeni, da ciljajo na uvrstitev v zgornjo polovico 1. ABA lige in na osvojitev državnega prvenstva ali pokala.

»Vodenje ekipe smo še naprej zaupali Simonu Petrovu, za katerega menimo, da se zelo hitro razvija v enega najboljših slovenskih trenerjev. Večletno sodelovanje pa smo sklenili tudi s statistično najkoristnejšim igralcem sezone, 25-letnim Markom Jošilom, ki se je letos dokazal s svojim talentom in nepopustljivostjo na parketu,« je povedal.

Intenzivni pogovori potekajo tudi z ostalimi igralci, pred podpisom pogodbe je tudi organizator igre Paolo Marinelli, so dodali v sporočilu za javnost.

»V pretekli sezoni je Krka začrtala pot, na kakšen način želi delovati in se razvijati. Zelo sem zadovoljen, da bom tudi v prihodnje del tega,« je ob tem dejal Simon Petrov.

V klub se po šestih letih, ki jih je preživel v Turčiji, vrača domačin Jure Balažič. Kot slovenski reprezentant je nastopal na evropskih prvenstvih leta 2013 in 2015 ter na svetovnem prvenstvu leta 2014. »Veseli me, da se po več letih tujine vračam domov, v svoj matični klub. Vem, da se vračam v ambiciozno sredino z dobrim trenerjem, dobrimi pogoji in urejenimi razmerami. Komaj čakam na začetek nove sezone,« je povedal Balažič, štirikratni državni prvak.

M. Ž.