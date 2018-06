Osnovnošolci zbrali tri tone in pol odpadnega jedilnega olja

7.6.2018 | 12:10

Učenci vseh brežiških osnovnih šol so v začetku meseca maja prejeli hišne posodice za zbiranje odpadnega jedilnega olja. (Foto: Komunala Brežice)

Direktor Komunale Brežice Aleksander Zupančič je čestital učencem za izjemen dosežek.

Brežiški osnovnošolci so skupaj s Komunalo Brežice izpeljali največjo zbiralno akcijo odpadnega jedilnega olja v Sloveniji.

Brežice - »V največji zbiralni akciji odpadnega jedilnega olja do sedaj so učenci brežiških osnovnih šol v enem mesecu zbrali 3 tone in pol ali skoraj štiri tisoč litrov odpadnega jedilnega olja. S tem smo vsi sodelujoči zaščitili 3 milijarde in 340 milijonov litrov vode na tem planetu,« je povedal Aleksander Zupančič, direktor Komunale Brežice, ki je v sklopu projekta Zeleno Posavje – za naravo in zdravje, organizirala prvo tovrstno okoljevarstveno akcijo.

Kot so sporočili iz brežiškega javnega podjetja, so učenci tretjega razreda OŠ Bizeljsko so med vsemi sodelujočimi zbrali največ odpadnega jedilnega olja, za katerega marsikdo ne ve, da je zelo škodljiv za naravo.

Komunala Brežice je vsem osnovnošolcem v začetku maja brezplačno razdelila hišne posodice za zbiranje, ki so jih otroci skupaj s starši ves mesec polnili z odpadnim jedilnim oljem. Obenem so se tudi naučili, da lahko ta ob primernem skladiščenju, oddajanju in predelavi postane obnovljiv vir energije, so zapisali v sporočilu za javnost.

»Iz enega litra olja nastane 90 odstotkov biodizla, ekološkega goriva, ki ne onesnažuje okolja, ostalo pa je glicerin, ki se uporablja v farmacevtski industriji,« je pojasnil direktor Komunale, katera tudi s takšnimi akcijami ozavešča o kuhinjskem odpadku, ki ga je treba ločevati in shranjevati ter oddajati posebej.

»V precej večji ulični zbiralnik pri šoli smo po enem mesecu zbiranja in ločevanja zlili litre in litre odpadnega olja, ki so ga prinesli otroci v šolo, seveda pa smo ga prej tudi stehtali in pozneje odpeljali,« so ugotovili sodelavci komunale, ki so najbolj pridne in okoljsko osveščene učence s pomočjo glavnega sponzorja Term Čatež nagradili z brezplačnim kopanjem.

V Komunali Brežice pozivajo prav vse uporabnike, da pripeljejo odpadno jedilno olje v posebne ulične zbiralnike, ki stojijo na treh lokacija v Brežicah, in sicer pri osnovni šoli, Mladinskem centru in na Slomškovi ulici oziroma neposredno na Zbirno-reciklažni center Boršt, so še dodali.

