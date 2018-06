Egiptolog z Dunaja se zanima o Knobleharju

7.6.2018 | 13:10

Gostje pred spominsko ploščo o misijonarju Knobleharju

Škocjan - Prihodnje leto bodo v občini Škocjan praznovali 200. obletnico rojstva znamenitega slovenskega misijonarja in raziskovalca Belega Nila dr. Ignacija Knobleharja.

Nanj nikakor niso pozabili, saj so po njem imenovali občinski praznik - Knobleharjevo, pohodno pot, kavarnico, pred farno cerkvijo v Škocjanu so postavili Knobleharjev kip. V načrtu imajo še ureditev Knobleharjevega parka, kamor bodo prestavili kip, v starem župnišču pa ureditev misijonarjeve stalne muzejske zbirke v sodelovanju z Etnografskim muzejem Slovenije.

Pred Knobleharjevim kipom sredi Škocjana.

Pri vseh teh projektih občina že vseskozi dobro sodeluje z odgovornim kustusom in muzejskim svetnikom dr. Markom Frelihem iz omenjenega muzeja, ki že več let preučuje Knboleharjevo življenje in delo. Prav po njegovi zaslugi je Knobleharjevo bivanje v Afriki zelo dobro dokumentirano, arhivsko gradivo pa predstavlja pomemben prispevek k poznavanju zgodnjih stikov med Evropejci in Afričani na območju južnega Sudana sredi 19. stoletja. Raziskovanja po Belem Nilu so postala temelj nadaljnjih raziskovanj ostalih, ki so sledili Knobleharju. Etnografski muzej je leta 2009 na ogled postavil stalno razstavo in izdal publikacijo o Knobleharju.

Pred misijonarjevo rojstno hišo

O veličini Knobleharja in njegovega dela je prepričan tudi dober poznavalec Egipta prof. mag. dr. Guenther Hoelbl, ki je pred dnevi skupaj z dr. Markom Frelihom obiskal Škocjan, Kot velik poznavalec Knobleharja je želel obiskali njegov rojstni kraj. Profesorja, egiptologa z Dunaja, je zanimalo vse v zvezi z našim misijonarjem, podprl je ideje občine in župana Jožeta Kaplerja pri projektih, ki bodo povečali misijonarjevo prepoznavnost pri nas. Sam namreč pravi, da je v tujini Knoblehar zelo znan, bolj kot v Sloveniji.

L. Markelj, foto: Občina Škocjan