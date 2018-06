Osnovna šola Trebnje na Festivalu podjetnosti na Brdu pri Kranju

7.6.2018 | 12:50

Trebnje, Brdo pri Kranju - V petek, 1. junija, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport skupaj z Zavodom RS za šolstvo ter Šolo za ravnatelje na Brdu pri Kranju pripravilo prvi nacionalni Festival podjetnosti v izobraževanju. Njegov namen je bil vzpostaviti razvojni dialog med šolstvom in zunanjimi deležniki ter predstaviti dobre prakse na področju spodbujanja podjetnosti.

Program festivala je bil zelo pester in razgiban. Festival je s pozdravnim nagovorom odprla dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica MIZŠ.

Osrednji gost je bil Avstrijec Johannes Lindner, priznan strokovnjak in trener podjetnosti, ki je predaval o umeščanju podjetnosti v izobraževanje na mednarodni in evropski ravni.

Vodja projekta Youth Start, spodbujanje podjetnosti za mlade in vodja festivala Maja Krušič Šega je spregovorila o umeščenosti podjetnosti v slovenskem šolskem prostoru.

Na festivalu so se predstavljali tudi zunanji deležniki, predstavniki gospodarstva, mladine in znanosti ter kulture, ki že imajo reference. V Sloveniji je namreč veliko dobrih praks, gre pa za različne prostovoljne in podjetniške projekte.

Implementacije podjetnosti v OŠ in gimnazijah so potekale v evalvacijskih delavnicah. V eni izmed njih smo aktivno sodelovale tudi članice tima projekta Youth Start v OŠ Trebnje. Predstavile smo dosežen doprinos projekta v vzgojno-izobraževalnem procesu. Poudarile smo, da so učenci pridobili veliko izkušenj in znanja pri aktivnem sodelovanju v realizaciji izzivov, ki so spodbujali inovativno in ustvarjalno reševanje problemov.

Učitelji bomo temeljne veščine in načela podjetnosti projekta vnašali v neposredno šolsko prakso.

Nataša Hribar, Barbara Hrovat in Ana Kastigar,

OŠ Trebnje