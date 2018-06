V trebanjskem vrtcu Mavrica zbirali denar za družine v stiski

7.6.2018 | 13:00

Trebnje - V vrtcu Mavrica Trebnje je v četrtek, 31. maja, potekala šesta dobrodelna prireditev Krepimo družine z eko pogostitvijo.

Na prireditvi so se otroci in njihovi starši udeležili delavnic poslikave obraza, frizerske, nogometne delavnice, se razgibali na Urškini vadbi, plesali z mažoretami ali pa se udeležili delavnice z naravoslovnimi poskusi, katere so pripravili strokovni delavci vrtca. V vrtcu je potekala razstava z naslovom Naravoslovje skozi otroške oči, kjer so oddelki predstavili svoje naravoslovne poskuse. Gledališka skupina pa se je predstavila s predstavo O palčku malčku, ki je našel srečo.

Z zbranimi dobrodelnimi prispevki v vrednosti 890,19 evra bomo pomagali družinam v stiski in jih odpeljali na enodnevni izlet na morje.

Simona Umek, skupina za izvajanje iniciative Krepimo družine