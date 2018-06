Zaradi vrtca v Šentlovrencu rebalans proračuna

Trebanjski svetniki so včeraj potrdili drugi letošnji rebalans proračuna.

Direktor občinske uprave Janez Pirc in župan Alojzij Kastelic

Župan, sodelavci občinske uprave in svetniki so Franciju Kepi čestitali za uvrstitev v državni zbor.

Trebnje - Svetniki občine Trebnje so včeraj na seji potrdili drugi letošnji rebalans letošnjega proračuna, ki je bil po besedah direktorja občinske uprave Janeza Pirca potreben predvsem zaradi gradnje štiri oddelčnega vrtca v Šentlovrencu. Tako pričakujejo okoli 13,4 milijona evrov prihodkov, odhodkov pa načrtujejo za skoraj 17 milijonov evrov.

»Na podlagi sprejetega rebalansa proračuna v začetku leta smo intenzivno pripravljali razpisno dokumentacijo, da bi šli v izvedbo javnega razpisa. S projektantko smo usklajevali popise in samo dokumentacijo. Ključna sprememba je bila povečanje projektantskih cen. Za 50 odstotkov se je povečala ocenjena vrednost investicije,« je pojasnil direktor občinske uprave in dodal, da se vrednost naložbe povečujejo za nekaj manj kot 750.000 evrov, skupna vrednost projekta pa znaša dobrih dva milijona evrov.

Župan Alojzij Kastelic je dejal, da je eden od razlogov za podražitev ta, da so morali upoštevati protipoplavne ukrepe. »Mislili smo, da bodo protipoplavni ukrepi na podlagi študije sorazmerno preprosti, a ko je prišel načrt in popis je zadeva znatno drugače izgledala.«

Vrtec so prijavili tudi na razpis Eko sklada, saj načrtujejo postaviti energetsko varčen objekt, zato bodo uporabili material, ki je za tretjino dražji kot pri običajni gradnji. »Moram povedati še to, da so se gradbene storitve izjemno podražile,« je še poudaril župan.

Z rebalansom v proračunu zagotavljajo tudi denar za postavitev drsališča, kotalkališča, teniškega igrišča in igrišča za odbojko na mivki. Občina je bila namreč uspešna na razpisu Fundacije za šport, saj je dobila nekaj manj kot 47.000 evrov. Če želijo denar počrpati, je v proračunu potrebno zagotoviti preostala sredstva za dokončanje projekta.

Med drugim so z rebalansom povečali postavko za obnovo igrišča pri osnovni šoli Velika Loka za okoli 112.000 evrov, saj se bo občina prijavila na razpis za preplastitev tekaške steze in zaletišča za skok s tartanom. Če bodo uspešni, lahko od države dobijo slabih 43.000 evrov.

Ob tem so svetniki na seji vložili še štiri amandmaje in vsi so bili tako kot rebalans potrjeni. Gregor Kalan je dejal, da je proračun kljub rebalansu nerealen, nenačrten in neživljenjski. Po njegovih besedah je, gledano kot celota, slab. »Ta rebalans proračuna kaže, da je končno nekatere vsaj malo srečala pamet, ker so določene stvari notri, ki bi morale biti že zdavnaj narejene.«

Svetniki so med drugim potrdili tudi predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kulturnega centra ter potrdili tudi prejemnike občinskih priznanj. Plaketo občine bo na slavnostni seji prejelo Kulturno društvo Trebnje, priznanja pa Slavko Kimovec, Saša Bedene, Lovska družina Dobrnič, Jože Vencelj, Jan Čibej in Alojz Poglavc.

