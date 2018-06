Nov vrtec Palček za nove generacije

7.6.2018 | 15:10

Nov vrtec Palček v Brestanici (Foto: Občina Krško)

Brestanica - V Brestanici so včeraj v okviru praznovanja praznika občine Krško tudi uradno odprli nov vrtec Palček pri Osnovni šoli Adama Bohoriča, otroci pa so se vanj sicer vselili v marcu. Krška občina je vrtec začela graditi lani poleti, saj je bil star objekt za 90 otrok že pretesen in energetsko potraten.

V novem vrtcu je šest oddelkov, razdelilno kuhinjo, zbornico in kabinete, garderobe, umivalnice in skupni prostor oz. telovadnico. »Gre za tako imenovani »skoraj nič-energijski objekt« z zelo visoko energetsko učinkovitostjo oziroma zelo majhno količino potrebne energije za delovanje (za ogrevanje, hlajenje, pripravo tople vode, klimatizacijo in razsvetljavo) na skupno 1160 kvadratnih metrih uporabne površine,« so zapisali v sporočilu za javnost.

V novem vrtcu so tako za najmlajše kot za vzgojiteljice zagotovljeni bistveno kakovostnejši pogoji bivanja in dela, je na včerajšnji slovesnosti poudaril domači župan mag. Miran Stanko. Vrednost novega objekta znaša 1,95 milijona evrov, od tega je občina iz države pridobila 478.500 evrov nepovratnega denarja in 538.170 evrov povratnih sredstev, hkrati se je prijavila tudi na javni poziv Eko sklada za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijske stavbe in dobila nekaj manj kot 417.000 evrov, preostalo pa je strošek občine.

Ravnateljica OŠ Adama Bohoriča Brestanica Martina Ivačič je ob odprtju dejala, da je bilo ob vselitvi pričakovanje in veselje vseh, tako vzgojiteljic kot otrok in staršev, neizmerno. Pomočnica ravnateljice Helena Zupančič pa je dodala, da je za njimi 52 dni bivanja v novih in svetlih prostorih, ki ponujajo veliko možnosti, v katerih bodo skrbeli za pestro in ustvarjalno učno okolje.

Na dogodku, ki ga je povezovala vzgojiteljica brestaniškega vrtca Vida Umek, so se predstavili najmlajši s pesmijo in plesom, za pogostitev pa so poskrbele članice Aktiva kmečkih žena Rožno – Presladol – Brestanica, so še dodali na občini.

M. Ž., Foto: Občina Krško

Galerija