Lotil se ga je s pestmi in palico

Novo mesto, Šentjernej - Na številko 113 so policisti sinoči nekaj po 19. uri prejeli več klicev o domnevnem ropu moškega v Gotni vasi v Novem mestu. Operativno komunikacijski center je na kraj napotil več policijskih patrulj in obvestil sosednje policijske enote.

Šentjernejski policisti so približno dvajset minut po dogodku v Dobruški vasi ustavili vozilo, ki je ustrezalo opisu, v njem pa so bile štiri osebe, trije moški in ženska, med njimi tudi 14-letnik in 15-letnik. Policisti so ugotovili identiteto vseh štirih, jim odvzeli prostost in jih privedli na policijsko postajo. Trojica je nekaj po 22. uri po opravljenih postopkih, lahko odšla domov, v pridržanju pa je zaradi suma storitve kaznivega dejanja ropa ostal 35-letnik iz okolice Šentjerneja. Ta je bil v zadnjih letih zaradi utemeljenih sumov storitve kaznivih dejanj iz področja premoženjske kriminalitete, nasilništva in groženj že večkrat kazensko ovaden.

Poškodovanega 25-letnika pa so z lažjimi poškodbami odpeljali v novomeško bolnišnico. Motiv dejanja in druge okoliščine, zakaj se je 35-letnik s pestmi in leseno palico lotil 25-letnika, s katerim se sicer že od prej poznata, bo pokazala nadaljnja preiskava, so sporočili iz PU Novo mesto.

