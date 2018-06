Nezakoniti prestopi meje se vrstijo, žal letos tudi že pet utopitev

7.6.2018 | 19:40

Slika je simbolična (Foto: PU Novo mesto, arhiv DL)

Novo mesto - Včeraj in danes do osme ure so policisti novomeške policijske uprave pri ilegalnem prehodu državne meje na območju Bele krajine (Dolenji Radenci, Preloka, Zilje, Stara Loka, Tribuče,

Sela pri Dragatušu, Gorenjci pri Adlešičih, Rosalnice) prijeli 48 oseb med drugim iz Pakistana, Sirije, Alžirija in Jemna. Kot so zapisali v poročilu na PU Novo mesto, zaenkrat še ni potrjeno ali sta med njimi tudi dva, ki sta bila vpletena v incident s streljanjem na hrvaški strani mejnega prehoda Žuniči.

V prvih petih mesecih letošnjega leta so sicer policisti na območju PU Novo mesto obravnavali 242 primerov ilegalnih prestopov in pri tem prijeli 1049 oseb. Približno 60 odst. ilegalnih prestopov državne meje se zgodi na območju policijske postaje Črnomelj, nekaj več kot 30 odst. na območju policijske postaje Metlika in nekaj manj kot 10 odst. na območju policijske postaje Brežice.

V enakem obdobju lani pa so obravnavali 38 primerov ilegalnih prestopov državne meje in pri tem prijeli 77 oseb, od tega v enem primeru prijeli osebe na območju Bele krajine, preostale pa na območju Posavja, so navedli.

Letos so vključno 5. junija so policisti na območju PU Novo mesto pri ilegalnem prestopu državne meje prijeli skupaj 1221 oseb različnih državljanstev. Hrvaškim varnostnim organom so vrnili 229 oseb, ki so ilegalno prestopile državno mejo, od tega samo v prvih dneh junija 151.

V postopkih se je izkazalo, da je okoli 38 odst. obravnavanih oseb državljanov Alžirije, okoli 33 odst. državljanov Pakistana, 13 odst. državljanov Maroka, sledijo državljani Sirije, Afganistana, Iraka, Irana, Indije….

Veliko večino primejo takoj, ko prečkajo mejo

Ob zaznanem povečanju nezakonitih prehodov državne meje v letošnjem letu na območju Bele krajine je policijska uprava začela izvajati številne aktivnosti za preprečevanje in zmanjšanje nezakonitih prehodov. Policisti, ki varujejo državno mejo, veliko večino tujcev primejo takoj, ko ti nezakonito prečkajo mejo. Odpeljejo jih na policijsko postajo, kjer jim je zagotovljena humanitarna oskrba in opravljeni policijski postopki.

Nezakoniti prehodi so razpršeni vzdolž reke Kolpe, na več mestih ni postavljenih začasnih tehničnih ovir in posamezniki po prečkanju meje pridejo tudi do bližnjih naselij. V enem primeru so vlomili v lesen pomožni objekt, da tam prespijo. V drugem je zagorela skladovnica drv, ker je ogenj, ki so ga zakurili, da bi se ogreli, ušel nadzoru. Ogrožanja varnosti ali nasilja policisti niso obravnavali.

»Varovanje državne meje in zagotavljanje varnosti obmejnega prebivalstva je ob izkoriščenih organizacijskih, kadrovskih in tehničnih zmožnostih ena od najbolj prioritetnih nalog policije na območju Bele krajine, Posavja in Dolenjske,« so poudarili na PU Novo mesto, in dodali, da je sodelovanje prebivalci ob meji zgledno. Policisti občanom predlagajo, da ne opuščajo običajnih (samo)zaščitnih ukrepov za varstvo premoženja, o pojavi sumljivih oseb pa naj nemudoma obvestijo policiste na številko policije 113.

Žal so letos slovenski policisti na mejni reki Kolpi obravnavali tudi pet primerov utopitev, povezanih z ilegalnimi migracijami.

M. Ž.