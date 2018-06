Padel s strehe na podstrešje; s pomočjo gasilcev do onemoglega

8.6.2018 | 07:00

Sinoči ob 19.32 je občan na Trati v Kočevju padel s strehe objekta na podstrešje. Posredovali so gasilci PGD Kočevje, ki so poškodovanca imobilizirali, s pomočjo avto lestve spustili v pritličje ter ga prenesli do reševalnega vozila. Reševalci NMP Kočevje so poškodovanca prepeljali v bolnišnico.

Včeraj ob 10.11 uri so na Sinjem Vrhu, občina Črnomelj, gasilci PGD Sinji Vrh skozi okno vstopili v stanovanjsko hišo, odklenili vhodna vrata in omogočili vstop reševalcem ZD Črnomelj do onemogle osebe.

Avto na brežini

Ob 18.49 so na Glavnem trgu v Sevnici, gasilci PGD Sevnica izvlekli osebno vozilo, ki je obtičalo na brežini.

Ob 11.57 so na Titovi cesti na Senovem, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8.00 do 9.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POTOK.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CIGLANCA GRADAC, izvod Gradac.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 11.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠTRAVBERK, TP VEŠČE, TP GOR. VRH - GRČEVJE, TP GRČEVJE, TP KOTI - GRČEVJE, TP NOVA GORA - GRČEVJE, TP SREDNJE GRČEVJE, TP VRH PRI PAHI, TP LAPORE, TP ČREŠNJICE, TP STARI GRAD, TP HERINJA VAS.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

- na območju TP Vodale med 8.00 in 11.00,

- na območju TP Bačje med 11.30 in 14.30.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Zavratec, Rovišče, Hudenovo, Hudo Brezje, Planina pri Raki in Vrsa v času med 7:30 in 11:30 uro in na območju TP Polje Lisca in Tončkov dom Lisca v času med 12:00 in 14:00 uro; na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Slivje bo prekinitev v času med 7.45 in 14.00 uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Dobova izvod Livarna do Les Jože bo prekinitev v času med 8.00 in 11.00 uro; na področju nadzorništva Mokronog pa na območju TP Vodale med 8:00 in 11:00 uro.

M. K.