Naj prostovoljec Nejc Hočevar

8.6.2018 | 08:00

Nejc Hočevar v kotičku RK v OŠ Šmarjeta

Šmarjeta - Ob nedavnem tednu Rdečega križa so v okviru Območnega združenja Rdečega križa (OZRK) Novo mesto že drugo leto zapored izbrali naj prostovoljca leta. Ta naziv je prejel 15-letni Nejc Hočevar iz Radulje pri Šmarjeti, devetošolec OŠ Šmarjeta.

Kot prostovoljec je s svojim odgovornim in srčnim delom ter lepim odnosom do sočloveka lahko dober zgled mlajšim prostovoljcem in tudi zato so ga izbrali.

»Lepo je, ko dobiš tako priznanje, čeprav ne delam za neke diplome in hvalo,« pravi Nejc, ki se je s prostovoljnim delom resneje srečal v 6. razredu ter se vključil v šolski krožek Mladi prostovoljci RK, ki ga vodi prizadevna mentorica Irena Zupančič. Kot pove Nejc, si vedno zadajo kake zanimive naloge, med katerimi so mu najbolj pri srcu obiski varovancev dveh domov starejših občanov v Šmarjeti: Sreče v Orešju in trebanjske enote DSO. Z igranjem na kitaro ter s petjem in igralskimi sposobnostmi je starejšim polepšal že marsikatero uro. Večkrat jih namreč obiščejo in jim pripravijo program, v katerem seveda ne manjka ljudskih pesmi.

Nejc sodeluje tudi v kulturnem programu pri srečanjih starostnikov KORK Bela Cerkev in Šmarjeta ter upokojencev občine Šmarješke Toplice, ko z drugimi prostovoljci pomaga še pri pogostitvi oz. postrežbi. Poprime torej za vsako delo. Zagnan je tudi v šoli, saj sodeluje v mnogih dejavnostih v okviru krožka in pri drugih projektih, sošolcem pogosto pomaga pri učenju, je skavt

Več o naj prostovoljcu Nejcu Hočevarju, ki pravi, da ga prostovoljstvo bogati in osrečuje, pa si preberite v aktualni številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj