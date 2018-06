Bosch Slovenija: Od svečk pa vse do tovarn

8.6.2018 | 09:00

Bosch v Krškem pakira izdelke v sodelovanju s partnerjem Grieshaber Logistika. (Foto: B. D. G.)

Velika vas pri Krškem - Slovenska regionalna podružnica skupine Bosch Group trenutno zaposluje nekaj več kot 1.800 ljudi, a še pred petimi leti jih je bilo kar 400 manj. Manjši del od zaposlenih dela tudi v Veliki vasi pri Krškem, kjer ima Bosch obrat za pakiranje, ki ga upravlja poslovna enota Dodatki za električna orodja Bosch.

»V sodelovanju z zunanjim ponudnikom storitev družba Bosch pakira različne dodatke za električna orodja za evropski trg. To tehnologijo za pakiranje uporabljajo tudi na več kot 30 lokacijah v več kot 15 državah. Z njeno pomočjo visoko usposobljeni specialisti razvijajo in izdelujejo celostne sisteme za farmacevtsko, živilsko, slaščičarsko industrijo in druge,« nam je v odgovorih na naša vprašanja sporočil Boštjan Levičar, vodja Boscheve evropske poslovne enote za prilagajanje potrebam uporabnikov.

Kot je znano, je njihov partner pri embaliranju v Krškem podjetje Grieshaber Logistika, ki trenutno zaposluje okrog 150 ljudi, med njimi pa je tudi del Boschevih zaposlenih. Zasledili smo podatek, da je v letu 2015 skozi roke zaposlenih, od katerih jih polovica ročno ali strojno pakira, šlo 46 milijonov kosov orodij in izdelkov podjetja Bosch. Kot so sporočili iz Boscha, kar 80 odst. v Krškem pakiranih izdelkov potuje v njihovo centralno skladišče v Nemčiji, preostalo pa tudi na vse druge kontinente.

Največ, kar 1.403, Boschevih zaposlenih v Sloveniji sicer dela v podjetju Bosch Siemens Hišni aparati, ki vključuje tudi tovarno v Nazarjih. Dodatnih 387 je zaposlenih v Bosch Rexroth (industrijska tehnologija) in še 31 v družbi Robert Bosch, ki imata sedež v Škofji Loki.

Globalno gledano je imel Bosch lani rekordne rezultate. Tudi v Sloveniji, kot je sporočil Levičar, stalno povečuje prodajo, ki je lani dosegla 367,5 milijona evrov, letos pa naj bi se povečala za 2 do 3 odstotke.

In kakšne načrte ima Bosch v Sloveniji in Krškem? »Krško ima stabilno poslovanje, ki izpolnjuje visoke Boscheve standarde, zaradi česar smo izjemno zadovoljni. Slovenija je trenutno na seznamu potencialnih držav za investicije družbe Bosch. Svojim kolegom vedno poudarjamo, kako velik potencial ima Slovenija. Bosch nenehno širi območje poslovanja ter pazljivo izbira države in obrate, ki najbolj ustrezajo specifični investiciji,« sporoča Levičar.

Bosch poskuša povečati prodajo na slovenskem trgu, pri čemer računa na veliko prednost, ki jo ima z izredno široko ponudbo, saj prodajajo od svečk ali svedrov do industrijskih obratov. »Mislim, da na svetu ni niti ene družbe, ki bi imela tako širok portfelj,« utemeljuje Levičar. Glede Boschevih načrtov v Krškem pa pravi, da bodo tu predvsem izboljševali interne procese in kazalnike uspešnosti.

Članek je bil objavljen v 22. številki Dolenjskega lista z dne 31. maj 2018.

B. D. G.