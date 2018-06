Brežice premagale celo Las Vegas

Glavni organizator Mitja Petan, brežiški župan Ivan Molan in najstarejši tekmovalec Tone Žibert

Brežice - Okoli 200 fitnes in bodybuilding tekmovalcev iz vsega sveta bo prihodnjo soboto nastopilo na IBFF Svetovnem prvenstvu v fitnesu in bodybuildingu v Brežicah. Po besedah glavnega organizatorja, lanskoletnega svetovnega, evropskega in državnega prvaka v fitnesu, Mitje Petana, so na pomembno mednarodno tekmovanje trenutno prijavljeni tekmovalci iz 19 držav, sicer pa so prijave možne vse do dneva dogodka.

»Dogodek je namenjen profesionalnim in amaterskim tekmovalcem, najštevilčnejše tekmovalne skupine prihajajo iz Indije, Rusije, Italije, Madžarske in sosednje Hrvaške. Ne bodo pa manjkali tudi izjemni slovenski tekmovalci, med njimi Nina Adrovič, ki se je na nedavnem evropskem in državnem prvenstvu zavihtela na najvišja mesta,« je povedal Petan.

Tekmovanje se bo začelo ob 10. uri zjutraj s fitnes kategorijami in bo trajalo vse do spektakularnega večernega dela, ko bodo na oder stopili bodybuilding PRO tekmovalci

Iz okolice Sevnice prihaja verjetno najstarejši tekmovalec na tekmovanju Tone Žibert, ki je aprila dopolnil 80 let. O njem smo pisali tudi že v Dolenjskem listu. Takrat je vitalni upokojenec med drugim povedal, da svojo formo redno vzdržuje, v zadnjih mesecih pa jo nadgrajuje z zahtevnimi treningi in pravilno prehrano.

Za organizacijo tega prvenstva se je potegovalo devet držav, tudi ZDA z Las Vegasom, da bo dogodek v Brežicah, so odločili pogoji, ki jih ponuja tamkajšnja večnamenska športna dvorana, pa tudi dejstvo, da je imel organizator že več kot pol leta pred dogodkom izdelan program.

»Številni mednarodni dogodki, ki se odvijajo v Brežicah, so priznanje uspešnosti občine in tudi potrditev prave smeri njenega razvoja. Večletna vlaganja v infrastrukturo, kot je Športna dvorana Brežice se obrestuje, saj prostor omogoča izvedbo tako športnih kot kulturnih ter ostalih dogodkov,« pa je na novinarski konferenci pred svetovnim prvenstvom povedal župan Ivan Molan.

