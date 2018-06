Eden zamotil lastnico, drugi vlomil; z njive pokradli krompir

Policisti iz Dolenjskih Toplic so včeraj popoldne obravnavali vlom v stanovanjsko hišo v okolici Žužemberka. Po prvih ugotovitvah sta okoli poldneva na dvorišče stanovanjske hiše pripeljala neznanca z modrim meganom, starejšega letnika. Medtem, ko je eden od njiju v pogovor zamotil lastnico hiše, je drugi izkoristil priložnost, vlomil v hišo in pregledal prostore. Ko je zaključil, sta oba stekla do avta in hitro odpeljala. Okoliščine dogodka policisti še preiskujejo.

"V konkretnem primeru je prišla prijava na številko policije 113 nekaj ur po dogodku, s čimer so bile zmanjšanje zmožnosti za prijetje osumljencev. Občanom policija svetuje, da v primeru pojava sumljivih oseh nemudoma pokličejo na številko 113, posredujejo opis vozila in oseb ter druge podatke, ki bi lahko pomagali pri preiskavi," je sporočil Robert Perc s PU Novo mesto.

Novomeški policisti so obravnavali tatvino krompirja v naselju Hudo. V zadnjih dveh dneh so namreč neznanci z njive pobrali okoli petdeset kilogramov krompirja.

Odnesli opilke in palice

Sevniški policisti so obravnavali tatvino v Tržišču. Neznanci so ponoči poskušali vlomiti v poslovne prostore, a jim to ni uspelo. So pa zato odnesli večjo količino opilkov in palic iz brona in tako podjetju povzročili za okoli dva tisoč evrov škode.

Prijeli tatico

Metliški policisti so prijeli drzno tatico in upokojenki vrnili izgubljeno denarnico. Nekaj pred 18. uro je varnostnik zasebno varnostnega podjetja obvestil policiste, da je ena od strank v trgovini izgubila oziroma pozabila denarnico in odšla, ženska za njo pa si je denarnico z nekaj denarja in kartic prilastila. S pomočjo videoposnetka, na katerem so policisti prepoznali osumljenko, je bil primer v pol ure že rešen. Policisti bodo 34-letno osumljenko kazensko ovadili zaradi tatvine.

Prijeli 33 tujcev

Včeraj so na območju PU Novo mesto prijeli 33 oseb, ki so ilegalno prestopile državno mejo, pretežno na območju Bele krajine. Obenem so jih policisti hrvaškim varnostnim organom vrnili 32.

