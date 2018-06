FOTO: Velika znaka Molanu in Nečemerju

8.6.2018 | 12:00

Prejemnika velikega znaka občine Krško Henrik Molan (levo) in Franc Nečemer z županom Miranom Stankom (Foto: B. B.)

Slavnostni govornik Stane Rožman (Foto: B. B.)

Vsi prejemniki priznanj (Foto: B. B.)

Krško - V Kulturnem domu Krško je včeraj potekala osrednja slovesnost ob krškem občinskem prazniku, na katerem so podelili priznanja zaslužnim občanom, večer pa se je po slavnostni akademiji nadaljeval z druženjem na Trgu Matije Gubca.

Slavnostni govornik ob letošnjem prazniku je bil častni občan in predsednik uprave Nuklearne elektrarne Krško Stane Rožman, ki je v svojem govoru poudaril, da so se v neomajnosti krških borcev in vztrajnosti izgnancev v najbolj tragičnem obdobju slovenske zgodovine kalile vrednote, kot so solidarnost, sodelovanje in spoštovanje, ki jim moramo slediti še danes, kajti prihodnje generacije se nas ne bodo spominjale po tem, kar smo naredili zase, ampak po tem, kar smo zapustili skupnosti.

Sledila je podelitev občinskih priznanj. Jubilejna je župan Miran Stanko podelil PGD Videm ob Savi (130 let delovanja), Čebelarskemu društvu Leskovec pri Krškem (90 let), KZ Krško (90 let), Pihalnemu orkestru DKD Svoboda Senovo (90 let), PGD Veliki Podlog (90 let), Prostovoljnemu gasilskemu društvu Vihre (70 let), Združenju borcev za vrednote NOB Krško skupaj s krajevnimi organizacijami Brestanica, Krško, Podbočje in Senovo (70 let), Društvu Sožitje Krško (50 let), Big bandu Krško (40 let), Društvu vinogradnikov Veliki Trn (30 let), Zavodu Neviodunum (20-letnica izhajanja Posavskega obzornika) in MePZ Društva upokojencev Senovo (10 let).

Priznanja Občine Krško so prejeli Janez Kerin (za uspešno delovanje na področju ljubiteljske kulture), Zdenko Mohar (za ohranjanje vrednot osamosvojitvene vojne za samostojno Slovenijo), Ferdinand Uršič (za dolgoletno prostovoljno delo na področju gasilstva in turizma na Senovem), Kmečka zadruga Bohor (ob 25-letnici zadružniške dejavnosti) in družba Šumi (ob 10-letnici uspešnega delovanja v Krškem).

Znak Občine Krško so za vsestransko ustvarjalnost na področju likovne umetnosti podelili Stanetu Fabjančiču, družbi Q Techna, za več kot 25 let uspešnega poslovanja, in Gimnastično društvo RAIN za 25 let uspešnega dela na področju športne gimnastike.

Veliki znak Občine Krško pa sta prejela Henrik Molan za prispevek pri zagotavljanju pogojev za razvoj rekreativnega in moto športa ter Franc Nečemer za prispevek k razvoju obrti in malega gospodarstva v občini.

Obrazložitve priznanj.

B. B.

Galerija























































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj Oceni franci A ni to dobro,Občina ti storitve fino plačuje potem pa ti ,da še nagrado. Preglej samo prijavljene komentatorje