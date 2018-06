FOTO: Pečarič po Metliki osvojil še Sevnico

8.6.2018 | 13:35

Martin Pečarič s pokalom zmagovalca (Foto: B. B.)

Sevnica - Šampion 8. Festivala modre frankinje je belokranjski vinar Martin Pečarič iz Čuril, ki je za frankinjo letnika 2017 prejel oceno 18,10, s katero je zmagal že na letošnji Vinski vigredi v Metliki.

Da gre za izjemen letnik dokazuje dejstvo, da je ocenjevalna komisija za šampiona izbrala prav to vino, čeprav je kar nekaj vzorcev v kategorijah starejši letniki in barrique ter posebna vina prejelo višjo oceno.

Rezultati ocenjevanja

Sicer pa je tudi letošnji festival modre frankinje zaznamoval dober obisk in prijetno vzdušje, h kateremu so poleg odlične organizacije največ prispevali kulturni pivci ter idilično okolje Gradu Sevnica in njegovega parka.

B. B.

