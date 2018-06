Projekt Posavje snema! za tekoče šolsko leto zaključen

Projekt Posavje snema!, ki je pričel potekati lani v času poletnih počitnic v obliki počitniških filmskih delavnic in v katerega je bilo nato v šolskem letu 2017/18 dodatno vključenih še 6 osnovnih šol iz občin Brežice, Krško in Sevnica, od tega skupno 170 otrok 15 učiteljev, je z mesecem junijem za tekoče šolsko leto pri koncu.

Učitelji in otroci so se v okviru projekta, ki ga v obliki praktičnih filmskih delavnic izvaja Produkcija LIJAmedia – Zavod Magičnost ustvarjanja in poteka ob delni podpori Slovenskega filmskega centra, učili osnov filmskega jezika, pisanja scenarija, snemanja s kamero in montaže. Poudarek v okviru projekta je bil predvsem na učnem učinku, uporabi sodobne tehnologije v kreativne namene, šolske projekte, realizaciji lastnih idej in izdelavi končnega izdelka. V okviru projekta je nastalo tudi več kratkih filmov, ki so dostopni na youtube kanalu LIJAmedia.

»Sodobna tehnologija omogoča skoraj vsakemu dostop do dobre snemalne opreme, tudi nekaj programov za montažo je brezplačno dostopnih, pri delu pa smo opazili, da ima tudi veliko mladih že zelo dobro razvit čut za sliko, kompozicijo in montažo, saj so nenehno izpostavljeni medijskim vsebinam. Pri udeležencih nam je bilo predvsem pomembno, da jih motiviramo, da si snemalne cilje zastavijo realno in da jih pripeljemo skozi celoten proces, saj jim včasih ob kakšnem tehničnem ali vsebinskem izzivu zmanjka vztrajnosti,« pravi Mia Brunej, ki je v okviru projekta ena izmed mentoric filmskih delavnic.

Otroci, ki se vključujejo v projekt, si s pridobljenimi znanji odpirajo dodatne možnosti za izobraževanje, saj se imajo priložnost preizkusiti tudi v nečem, do česar morda v lokalnem okolju niso imeli dostopa, nekateri to področje prepoznajo celo kot področje, ki jim je zelo blizu in pridobljena znanja nemudoma pričnejo uporabljati v projektih šole, snemajo filmčke za šolske dejavnosti, valete, dokumentirajo dogodke v kraju...

V projekt oz. posebna izobraževanja za učitelje, so bili vključeni tudi učitelji, ki so aktivni kot računalničarji, likovniki, slovenisti, pedagogi, učitelji razrednega pouka.... S pridobljenim znanjem in izkušnjami bodo v prihodnosti lažje usmerjali svoje učence v kreativne projekte, jih pri tej dejavnosti vzpodbujali in uporabljali film kot medij za predstavitev šole, dejavnosti domačega kraja pa tudi kot pedagoško sredstvo za zanimivejše spoznavanje določene snovi.

Projekt se za to šolsko leto v mesecu juniju na šolah zaključuje, vsekakor pa se bodo ob podpori glavnega sofinancerja Slovenskega filmskega centra na šole zopet podali v jeseni. Predvsem podeželjske šole so tiste, kjer se radi najavijo, saj imajo šolarji tam malo manj možnosti za izobraževanje na tem področju, kot v mestnih središčih. V slednjih pa vsako poletje organizirajo počitniške filmske delavnice za otroke in mlade. V Brežicah, Krškem in Sevnici bodo potekale že kmalu in sicer v mesecu juliju, vse zainteresirane oz. njihove starše pa vabijo, da se nanje čim prej prijavijo na njihovi spletni strani.

