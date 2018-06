Na Občini Straža sprejeli učence OŠ Vavta vas

8.6.2018 | 12:05

Na Občini Straža vsako leto, ob koncu šolskega leta, organiziramo sprejem za vse devetošolce. Letos pa smo se odločili, da naredimo sprejem tudi za učence, ki so v šolskem letu dosegli pomembne dosežke na področju šolskih tekmovanj iz znanja.

Župan Dušan Krštinc je v torek, 5. junija, v sejni sobi sprejel učence, ki so se izkazali v tekmovanjih iz znanja prve pomoči, glasbenega in matematičnega področja ter preverjanja znanja na področju diabetesa. Župan je v svojem nagovoru povedal, da so tekmovanja pomembna tudi zato, ker se s tem odkrivajo in spodbujajo nadarjeni učenci; omogočeno pa jim je tudi primerjanje lastnega znanja z drugimi udeleženci tekmovanj.

"Seveda dosežki na tekmovanjih niso pomembni samo za vas učence, pomembni so tudi za šolo, saj je le to tudi eno izmed meril kako uspešna je šola in njeni učitelji. Da imajo naši učenci dobra osnovna znanja kaže tudi indeks izobrazbe, ki nas po izobrazbeni strukturi zaposlenih uvršča v zgornjo četrtino slovenskih občin, podobno je tudi z številom diplomantov", je v svojem nagovoru še povedal župan.

Učencem se je zahvalil za udeležbo in uspehe na tekmovanjih, saj z njimi ponesejo ime Straža širom po Sloveniji. Za njihov trud jim je ob tej priložnosti izročil praktična darila.

K. T.