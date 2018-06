Novomeška bolnišnica ima potrjen sanacijski načrt

8.6.2018 | 14:45

Ljubljana - Čeprav je rok za potrditev sanacijskih načrtov potekel konec maja, ga ima potrjenega manj kot polovica bolnišnic v sanaciji. Na ministrstvu za zdravje so za STA pojasnili, da so danes dali soglasje k programom Onkološkega inštituta Ljubljana, UKC Ljubljana ter splošnih bolnišnic Celje, Izola, Novo mesto, Slovenj Gradec in Trbovlje.

Sanacijskih načrtov pa še nimajo potrjenih v UKC Maribor, v splošnih bolnišnicah Brežice, Jesenice, Murska Sobota, Ptuj, Nova Gorica ter v bolnišnici Topolšica in porodnišnici Kranj.

Konec novembra lani je 15 bolnišnic, ki so se zaradi akumuliranih izgub iz preteklih let znašle v sanaciji poslovanja, namreč prejelo slabih 136 milijonov evrov sanacijskih sredstev. Potem so morale pripraviti načrte sanacije in jih usklajene s sanacijskim odborom, ki bo bdel nad potekom sanacije, poslati na ministrstvo za zdravje.

Na ministrstvu so za STA tudi pojasnili, da dvakrat še niso zavrnili nobenega sanacijskega načrta. Interventni zakon o sanaciji bolnišnic sicer med drugim določa, da lahko sanacijski odbor, ki bdi nad potekom sanacije poslovanja bolnišnic, ministru za zdravje predlaga razrešitev sanacijske uprave, če ne pripravi sanacijskega programa ali če je program dvakrat zavrnjen.

Rok, do katerega naj bi ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc, ki opravlja tekoče posle, podala soglasje načrtom, je bil sprva 23. april, nato pa ga je ministrstvo podaljšalo na 31. maj. A tudi tega roka očitno vse bolnišnice niso uspele ujeti.

STA, M. Ž.