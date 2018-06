Cicibani peli s Slavkom Ivančićem

8.6.2018 | 12:25

Sevnica - Pevski zbor Vrtca Ciciban Sevnica je imel 25. maja v Kulturni dvorani Sevnica tradicionalni, dobrodelni koncert Ciciban poje z gosti.

S koncertom so otroci zaključili pevsko sezono in ravnateljica Vlasta Fele jim je podelila pohvale. Župan Srečko Ocvirk je ponosen, da že tako majhni in v tolikšnem številu prepevajo. In res, na odru je prepevalo 65 otrok, kateri so pridno vadili celo leto. Za uglašenost zbora so poskrbeli korepetitorji Helena Lužar, Doroteja Koroša, Marko Traven ter zborovodkinja Melita Železnik. Popoln zven s spremljavo na klavirju in kitari sta dodala Silvija Švelc in Marko Traven. Kot gostje so nastopili otroci oddelka Žabice in Ana Vencelj ob spremljavi kitarista Martina Sešlarja.

Z naše slovenske obale pa je prineslo tudi osrednjega gosta Slavka Ivančića, ki je obljubil, da se zagotovo še kdaj vrne in zapoje s to "prekrasno mularijo". Vse niti koncerta sta hudomušno, igrivo držala v rokah moderatorja Zdenka Poljšak in Aleš Tuhtar.

Za zaključek so se poslovili z dvema zimzelenima melodijama Mi ljudje smo kot morje ter Ne bom pozabil na stare čase, kjer je zapela cela dvorana. Rečemo lahko samo to: krasno in razposajeno, pa ne pozabite, da se drugo leto spet vidimo.

M. Ž.