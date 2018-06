Igre brez meja bile čista petka

8.6.2018 | 12:40

Veliki Gaber - 30. maja smo na OŠ Veliki Gaber pod okriljem šolskega sklada izvedli že pete Igre brez meja.

Najmlajši otroci so se s svojimi starši podali na lov za zakladom in se preizkusili na spretnostnem poligonu, ostali obiskovalci pa so se lahko pomerili v igrah, ki so jih tudi letos v celoti izpeljali učenci od 5. do 9. razreda. Borbenost, pogum in vzdržljivost so športni navdušenci lahko izkazali na gladiatorskem poligonu, v »Pobegu iz šole«, pri zadevanju tarč z žogami in vodo ter v »Hiši strahov«. Najbolj vztrajna udeleženka, ki je imela še srečo pri žrebu, pa je osvojila glavno nagrado dneva – vstopnici za Pustolovski park Otočec.

Da pa ni bilo vse skupaj prenaporno, smo imeli kar sedem različnih »okrepčevalnic«, kjer so se udeleženci lahko ohladili s sladoledom, posladkali s pecivom, muffini, palačinkami, pojedli hot-dog ter se osvežili s hladno vodo in sadnimi napitki.

Veseli nas, da se tega dogodka vsako leto udeleži več obiskovalcev, ki znajo združiti prijetno s koristnim in tako pridno plemenitijo šolski sklad. Iskrena zahvala vsem učencem, staršem, strokovnim delavcem in nenazadnje donatorjem, ki so pokazali veliko mero pripravljenosti in dobre volje. Na pomoč so nam tudi letos priskočili:

DANA d.d., Picerija Kegeljček, KS Vel. Gaber – predsednik Borut Sever, PIVKA d.d., P.I.P.O., Terme KRKA, Lepota pri Lubčku, Dobrnič, Gostilna in picerija »Pr' Hladet'«, Komunala Trebnje in Gliha Štefanija. Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala!

Lidija Šajn, koordinatorica dogodka,

namestnica predsednice šolskega sklada

