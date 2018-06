Tabor ustvarjalcev dobrih vesti

Senovo - Na OŠ XIV. divizije Senovo smo med 31. majem in 2. junijem izvedli že tradicionalni Tabor ustvarjalcev dobrih vesti, 12. po vrsti in sicer v okviru projekta UNESCO ASP-net.

Udeležili so se ga učenci in mentorji šol: OŠ Ledina Ljubljana, OŠ Koseze Ljubljana, OŠ Franca Rozmana Staneta Ljubljana, OŠ Frana Kranjca Celje, OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec in OŠ Leona Štuklja Maribor.

Uvod v tabor je predstavljal kulturni program – preplet zanimivih predstavitev naših gostov in nastop Mladinskega pevskega zbora naše šole. Ravnatelj šole, Vinko Hostar, jim je izrekel toplo dobrodošlico in jim zaželel prijetno bivanje pri nas. Sledil je sprehod skozi Senovo, na katerem je Anton Petrovič zanimivo predstavil pomembne mejnike v razvoju kraja, njegovo značilno podobo ter kulturni in gospodarski utrip s poudarkom na pomembnih ustanovah, značilnih stavbah in spomenikih. Po kosilu so učenci ustvarjali v delavnicah. Najprej smo se učenci in mentorice poskusili v Abecedi vrednot in ustvarjali haikuje, verižne pesmi in lepe misli. Odlično nam je šlo, saj smo spisali glasilo Poezija vrednot.

Sprehodili smo se do šolskega vrta in čebelnjaka in to s prav posebnim namenom – mentor Matjaž Lipovž je pripravil zanimivost, točenje medu. Vsak učenec si je natočil kozarec medu. V tretji delavnici pa so učenci pod mentorstvom Lee Opravž in Gregorja Ivanška s pametno tehnologijo prestopili meje in se povezali z učenci in mentorico iz Argentine. Klepetali so o problematiki mladih – šola, prosti čas, socialna omrežja. Sledili so prav gotovo najbolj vznemirljivi trenutki tega dne – srečanje gostov z našimi učenci/gostitelji in z njihovimi starši, ki so jih odpeljali na svoje domove na nočitev.

Naslednji dan se je začel z delavnico Poezija vrednot, ki ji je vodil Tilen Abram, nekdanji učenec naše šole, sicer pa študent. Tudi letos, kot vrsto let prej, nas je obiskala Pika Jožica Gramc z Zavoda za šolstvo, enota Ljubljana in z učenci vodila razgovor in ustvarjalno delavnico Vrednote – izziv in priložnost. O dobri komunikaciji, izogibanju konfliktov in vsakršnemu nasilju so učence skozi delavnico z zaigranimi prizori popeljali svetovalna delavka Svjetlana Mišković in Sergeja Habinc.

Program tabora smo nadaljevali v kulturni dvorani, kjer je zvok fanfar naznanil okroglo mizo Vrednote – izziv za vse generacije, prireditev v okviru praznovanj občine Krško. Gost je bil dr. Janez Gabrijelčič, idejni vodja projekta Rastoča knjiga. Zbrane je navdušil s pripovedovanjem o projektu, o vrednotah, s citiranjem znanih osebnosti, predvsem pa s svojim pogledom na pomen življenja vrednot, ki pomenijo obstoj in rast naroda. Pogovarjali smo se o vrednotah, ki jih cenijo mladi, mu predstavili svoje literarne prispevke in izmenjali stališča. Zahvalili smo se mu s knjigama, ki sta že prejšnja leta nastali v okviru projekta Dobre vesti. V popoldanski čas smo zaplesali, in to dobesedno, saj smo se razgibali v plesni delavnici pod mentorstvom Luke Vodlana. Ustvarjalnost pa je prišla do izraza v dveh delavnicah, kjer so si učenci izdelali obesek in etui za mobitel kot spomin na tabor. Za lepe izdelke so učencem pomagale poskrbeti naše učiteljice: Nada Kozole, Marjana Mešiček, Ana Bogovič, Sergeja Habinc, Jerneja Kržan in Katarina Kalin.

Čakal nas je še družabni večer pri krušni peči v Uradniški koloniji. Že med potjo do tja smo se veselili peršjač, ki so že omamno dišale. Najprej nas je obiskala folklorna skupina, vodja Anton Petrovič je predstavil noše in natrosil kar veliko zanimivosti. Ob zvokih harmonike so se pari zavrteli in poskrbeli za prešerno vzdušje, ki ga ni zmotil niti dež. Pošteno smo se najedli, se družili in nato so učenci odšli še kakšni dogodivščini na pot.

Zadnji dan tabora smo obiskali Posavski muzej, kjer so za nas pripravili delavnico in res zelo zanimivo vodenje po muzeju. Vsem vrednotam, ki so bile rdeča nit druženja, smo tako dodali še delček vedenja o naši preteklosti in pomenu ohranjanja dediščine. Sledilo je slastno kosilo v šolski jedilnici in slovo, seveda. V kulturni dvorani se je odvilo sklepno dejanje – himna, nagovori, priložnostna darila in stiski rok v slovo.

Zadovoljni obrazi, navdušenje, zahvale in solze ob slovesu so dokaz, da je tabor odlično uspel, za kar se zahvaljujem vsem mentorjem, vodstvu šole in vsem sodelavcem, še posebej pa učencem/gostiteljem in njihovim staršem.

Irena Škoberne, koordinatorica tabora

