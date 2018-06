FOTO: Srečanje rokodelcev

8.6.2018 | 16:15

Na srečanje je prišel tudi predsednik ZDUS Janez Sušnik.

Srečali smo precej upokojencev z Dolenjske, bili so tako iz Novega mesta, Velikega Gabra, z Dvora, iz Mokronoga, s Trebelnega, iz Ivančne Gorice, Grosupljega in seveda Višnje Gore.

Utrinek z razstave

Višnja Gora danes gosti upokojenske rokodelce.

Višnja Gora - V Višnji Gori se danes mudi okoli 50 rokodelcev iz 15 slovenskih društev upokojencev. Tamkajšnje upokojensko društvo v sodelovanju z Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS) namreč gosti četrto srečanje vseh tistih, ki se sicer udeležujejo tradicionalnih rokodelskih delavnic v hotelu Delfin v Izoli.

Kot je pojasnil Branko Suhadolnik, ki je pri ZDUS odgovoren za področje rokodelstva, so s temi srečanji začeli zato, da se tisti, ki sicer prihajajo na decembrske delavnice v Delfinu, srečajo še enkrat med letom.

"Zbiramo se v krajih, ki so turistično in kulturno zanimivi, poleg tega pa imamo tam aktivne rokodelke in rokodelce. Letos smo se v Višnji Gori zbrali zato, ker kraj praznuje 540-letnico mestnih pravic in ker tu deluje odlična skupina pod vodstvom mentorice Marice Pilko," je dejal Suhadolnik ter izpostavil, da je njihov osnovni namen ohranjanje etnografske in kulturne dediščine ter prenos znanja tako na vrstnike kot na mlade.

Da imajo rokodelci res čudežne roke, je dokazovala razstava različnih mojstrovin (od voščilnic, nakita, slik do uporabne keramike) v mestni hiši. Izdelale so jih članice Društva upokojencev Višnja Gora: Marica Pilko (mentorica), Joži Klemenčič, Cilka Groznik, Anica Gorše, Fani Struna, Milena Potokar, Marija Nartnik, Jelka Gros in Anica Zupančič.

Na dogodku smo srečali tudi Pepco Žagar iz Društva upokojencev Mokronog - Trebelno. Za Dolenjski list je povedala, da se pri njih z rokodelstvom ukvarja od tri do sedem članov. "Včasih izdelujemo nakit, drugič pletemo košare, pa tudi štikamo, delamo lesene rože in rože iz krep papirja."

Marija Golob iz Društva upokojencev Novo mesto je dejala, da v njihovi Hiši sožitja od začetka novembra do konca aprila organizirajo po tri tečaje oziroma delavnice. "Jožica Kastelic vodi ročna dela, pletenje košar, Tereza Balažic izdeluje rože iz krep papirja, jaz pa vodim delavnico, na kateri izdelujemo različne stvari: ogrlice, novoletne okraske, pirhe, kvačkamo, pletemo ... Poleti pripravimo tudi delavnice za otroke."

Zbrane je najprej pozdravila predsednica Društva upokojencev Višnja Gora Milojka Zadel, ki je med drugim povedala, da njihovo društvo deluje od leta 1951 in je po številu članov največje v Krajevni skupnosti Višnja Gora, ima kar 260 članov.

"Svojim članom se trudimo polepšati življenje v tretjem življenjskem obdobju z različnimi aktivnostmi: organizirano letujemo v hotelu Delfin v Izoli, hodimo na izlete po Sloveniji, ustvarjamo in uživamo pri ročnih delih, tedensko se rekreiramo na pohodih po okolici, družimo se ob kavi na mestnem kopališču. Naše prostovoljke skrbijo za starejše občane v projektu Starejši za starejše," je naštevala Zadelova in poudarila, da se trudijo biti koristni povsod. "Ker le z mislimi, da smo družbi še potrebni, ostajamo v dobri kondiciji."

Ob prihodu so množico nagovorili tudi: predsednik ZDUS Janez Sušnik, predsednik KS Višnja Gora Luka Šeme, predstavnik ZDUS za rokodelstvo Branko Suhadolnik in Stanislav Tomšič, podpredsednik osrednjeslovenske pokrajinske zveze društev upokojencev.

Udeleženci srečanja so si ogledali znamenitosti Višnje Gore in druženje nadaljevali na mestnem kopališču, kjer so jim gostitelji pripravili kulturni program, ki ga je vodila domačinka Darja Groznik.

Tekst in foto: Janja Ambrožič

