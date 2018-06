Zaključili niz glasbenih dogodkov

8.6.2018 | 18:55

Trio Amael

Patricija Pavlič in Tatjana Mihelčič Gregorčič

Trebnje - S koncertom klavirskega tria Amael se je včeraj zaključil niz glasbenih dogodkov, cikel koncertov komorne glasbe, pod skupnim imenom Četrtkova sozvočja, ki jih je pripravila Glasbena šola Trebnje v sodelovanju z Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje.

Letošnja Četrtkova sozvočja je februarja odprl večer učencev Glasbene šole Trebnje, sledil je niz koncertov, ko se je v vsaki od komornih zasedb predstavil tudi učitelj Glasbene šole Trebnje, marca je nastopil godalni kvartet Al Fine z violinistko Urško Trček Lenarčič, aprila kvartet flavt Traverso s flavtistko Špelo Lampret, maja pa je sledil koncert kvarteta kitar Mascara z baskitaristom Mitjem Režmanom, so sporočili s Centra za izobraževanje in kulturo. »Namen je bogatitev tega glasbenega izobraževanja v Trebnjem in okolici in širjenje poslušalske kulture med mladimi generacijami ljubiteljskih glasbenikov. Lahko rečemo, da je lep obisk četrtkovih recitalov in zbrano poslušanje teh koncertnih programov kar dokazalo, da je projekt uspešen, in seveda upamo, da bomo z njim nadaljevali tudi v naslednjem šolskem letu,« pravi ravnateljica Glasbene šole Trebnje Tatjana Mihelčič Gregorčič, so zapisali v sporočilu za javnost.

Ideja o ciklu koncertov se je porodila lani, ko je Glasbena šola Trebnje v sklopu praznovanja 50. Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov Trebnje pripravila cikel koncertov, na katerem so se predstavili mladi glasbeniki iz Trebnjega in okolice, ki začenjajo svojo poklicno pot. »Mogoče niti ne samo kultura, ampak tudi izobraževanje. Se pravi na teh dveh področjih je zelo pomembno, da se inštitucije povezujejo, kajti predstavljajo zibelko razvoja vsake družbe, vsake civilizacije. Kultura spodbuja ustvarjalnost, izobraževanje pa inovativnost, kreativnost, in to sta pravzaprav gibalo vsakega napredka. Če se pa inštitucije združijo, se pravi, da nekako nagovorijo vse človekove čute, je pa seveda učinek toliko večji, pa prepričana sem, da tudi dodana vrednost bistveno, bistveno večja,« meni direktorica Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje Patricija Pavlič, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Odprtje Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov

V Trebnjem bodo jutri ob 18. uri v Galeriji likovnih samorastnikov slovesno odprli že 51. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov. Na njem bo letos ustvarjalo devet umetnikov iz šestih držav sveta: Rezka Arnuš, Mitja Kokol, Branka Pirc (vsi Slovenija), Marc Bourlier in Margot (oba Francija), Irina Garshina (Ukrajina), Minna Lehvaslaiho (Finska), Charles Visconage (ZDA) in Yudit Yitzhaki (Izrael).

Obiskovalci bodo lahko umetnike med delom opazovali in z njimi poklepetali od nedelje do petka, od 9. do 12. ure in od 14. do 19. ure, le v sredo od 9. do 12. ure.

R. N., foto: arhiv: GŠ Trebnje

Galerija