FOTO: Toča debela kot jajce opustošila Črnomelj

8.6.2018 | 17:40

Na parkirišču pred tovarno Akrapovič (Foto: M. B., Facebook)

Črnomelj - Nevihta, ki se je malo po 16. uri razbesnela nad Dolenjsko in Belo krajino, je najhuje opustošila Črnomelj, kjer je klestila kot jajce debela toča. Na parkirišču pred tovarno Akrapovič je denimo močno poškodovanih veliko avtomobilov, ogromna pa je tudi škoda na objektih, poljščinah in sadovnjakih.

Po trenutni oceni uprave za zaščito in reševanje je poškodovanih več kot 400 objektov, po ocenah županje Črnomlja in gasilcev pa je poškodovanih stavb še veliko več.

Po poročanju uporabnikov Facebooka je toča padala tudi v Semiču, a menda ne tako huda.

Vsi razpoložljivi gasilci na terenu

Na Črnomaljskem so na terenu vsi gasilci Gasilske zveze Črnomelj, prihajajo pa tudi gasilci od drugod. Na pomoč pa so že odšla PGD iz gasilske zveze Metlika in Semič, skupaj 54 društev. Aktiviran je bil Štab CZ Občine Črnomelj.

Kot so za STA povedali v črnomaljski civilni zaščiti, je v pasu od Dragatuša prek Kanižarice do Črnomlja proti Petrovi vasi toča poškodovala in razkrila številne strehe.

Dodano ob 18.30

Voda grozila

Okoli 17. ure v ulici Dolenje Kamence v Novem mestu meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Vodo so izčrpali gasilci PGD Kamence.

Malo je v Stopičah, občina Novo mesto, meteorna voda s ceste ogrožala stanovanjski objekt. Gasilci PGD Stopiče so zavarovali objekt in vodo izčrpali.

Okoli 18. ure je v Drči, občina Straža, meteorna voda ogrožala stanovanjsko hišo. Posredujejo gasilci PGD Dolenja Straža.

Podrto drevo

Ob 16.57 je v naselju Mali Kamen, občina Krško drevo na cesti onemogočalo promet. Drevo je razžagal in odstranil dežurni delavec komunalnega podjetja Kostak Krško.

Nevihta prišla s Hrvaške

Agencija RS za okolje (Arso) je za severovzhodno in jugovzhodno regijo izdala najvišjo, rdečo stopnjo vremenske ogroženosti. Tudi drugje po državi so možne močnejše nevihte. Danes pozno zvečer in v noči na soboto pričakujejo v večjem delu države neurja z močnimi nalivi, sunki vetra, možen je tudi pojav toče.

Kot so objavili na omrežju Twitter, je skupek nevihtnih celic nastal na severu Hrvaške in se je premaknil nad Slovenijo. Proženje neviht je zelo intenzivno, zato je po navedbah Arsa težko slediti razvoju in nastajanju nevihtnih celic.

Na Arsu so že zjutraj opozorili, da popoldne, zvečer in v noči na soboto pričakujejo v večjem delu države neurja z močnimi nalivi, sunki vetra, možen je tudi pojav toče. Nekoliko manj izpostavljen bo severozahodni del države.

Ob močnejših nevihtah bodo hitro narasli manjši vodotoki in hudourniki. Ponekod lahko pride do razlivanj. Pojav je možen v večjem delu države, zlasti pa v vzhodni in severovzhodni Sloveniji.

Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 16, ob morju okoli 18 stopinj Celzija. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno, popoldne bodo nastale plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj.

V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla, čez dan in v ponedeljek bo sončno in poletno toplo. Kakšna nevihta lahko nastane nad hribovitimi kraji. Zapihal bo jugozahodni veter.

