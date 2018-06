Dolga noč za gasilce, Akrapovič zaustavil proizvodnjo

8.6.2018 | 22:00

Dela za gasilce še ne bo kmalu zmanjkalo (Foto: KS Črnomelj, Facebook)

Črnomelj - Neurje s točo, ki je popoldne zajelo območje od Črnomlja do Novega mesta, je za seboj pustilo opustošenje. Okrog 350 gasilcev nadaljuje z reševanje poškodovanih objektov. Kot so napovedali na občini, bodo delali pozno v noč, dokler jim bo vreme dopuščalo, nadaljevali pa takoj zjutraj.

Na občini so v obvestilu za občane, ki so ga nekaj ur po neurju objavili na spletu, pojasnili, da gasilci trenutno s folijo prekrivajo objekt Osnovne šole Loka, ki je še zadnji objekt javnega zavoda v Črnomlju, ki potrebuje začasno prekrivanje.

Med drugim je podjetje Akrapovič ustavilo proizvodnjo v svoji črnomaljski enoti. Toča je namreč prebila svetlobnike na strehi proizvodne hale in skladišča, zato je v objekt začela uhajati voda. V podjetju bodo proizvodnjo ponovno zagnali takoj, ko bodo poškodbe na objektu odpravili in delovne stroje ustrezno preverili, so še sporočili.

Občina Črnomelj je v spletnem sporočilu za občane navedla, da je škodo trenutno težko oceniti. Toča je poškodovala številne hiše in razkrila strehe. Vsi črnomaljski in metliški gasilci so se nemudoma odzvali in so na delu. Jim je pa zmanjkalo folije za prekrivanje streh, zato so jim na pomoč priskočili še gasilci iz Novega mesta, Metlike in Semiča.

B. B.