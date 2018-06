Prihaja Teden kultur: Od Balkana do Afrike in Kitajske

9.6.2018 | 09:00

Plesno glasbeni performans Ritem plesa bo v torek ob 20. uri na ogled na zelenici pri Knjižnici Mirana Jarca. (Foto: Sunčan Stone)

Novo mesto - Festival Teden kultur v Novem mestu vsako leto junija ponudi kulturne in kulinarične užitke, s katerimi pričara utrip različnih dežel. Letos praznuje 10-letnico, odkar na tak način promovira sožitje različnih kultur, ki živijo na istem geografskem prostoru. Potekal bo na različnih prizoriščih, in sicer od ponedeljka do petka, od 11. do 15. junija. Vstopnin ni.

»Festival je bil že na začetku zasnovan kot pozitivno sporočilo, da živimo v narodnostno zelo pisanem mestu in da lahko skupaj ustvarimo tisto prijetno večkulturno vzdušje, ki ga občudujemo v mestih po svetu. Predstavniki različnih kultur, ki tu živijo, tako v tem tednu predstavijo svoje kulture 'iz prve roke' – predvsem skozi umetnost in kulinariko,« je pojasnila koordinatorica projekta Tina Cigler iz DRPD in naštela, da bo letos več poudarka na plesu, gostinski lokali bodo imeli posebno ponudbo hrane in pijač, na ogled bodo filmi Festivala migrantskega filma, seveda ne bo manjkal otroški program: »Otroci se bodo igrali igre iz različnih držav, kot poseben gost pa jim bo nekaj trikov z žogo pokazal izvrsten košarkar Dalibor Đapa. Zabavali in sladkali se bodo po mehiško, obsedeli pred mini japonskim gledališčem kamišibaj, plesnimi poslasticami, lutkami in celo modno revijo.« Za srednješolce bosta na voljo t. i. živa knjižnica in interaktivno gledališče, festival pa se bo zaključil s tradicionalno ulično zabavo s številnimi izvajalci, degustacijami, delavnicami ipd.

Podroben program je dostopen na naših spletnih straneh na povezavi Namig za premik, na www.tedenkultur.com, pa tudi v aktualnem napovedniku Od četrtka do četrtka v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. M.

