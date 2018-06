Splavarjenje 2018: cel vikend nore zabave!

9.6.2018 | 12:30

Radeče - Med 22. in 24. junijem 2018 bo v Radečah pri piceriji in kavarni Pr'Veseljak potekalo tradicionalno Splavarjenje, ki obljublja celodnevno dogajanje od petka do nedelje!

Vse od petka, 22. junija, pa do nedelje, 24. junija, bodo Radeče zaživele v znamenju celodnevnih zabav za vse generacije!

Noro zabavne dnevne aktivnosti, številne animacije za vso družino, kulinarične specialitete in vrhunski nastopajoči!

Vse to in še več BREZ VSTOPNINE!

Ne zamudite: začnemo že v petek!

Vikend celodnevnih zabav bomo odprli že v petek, poskrbljeno pa bo za vse generacije in okuse!

Na voljo bodo številne zabavne aktivnosti in animacije za najmlajše, ki se bodo lahko preizkusili v jahanju mehanskega bika, se podili po napihljivem gradu ali pa se posladkali s sladkorno peno, kokicami, palačinkami in številnimi drugimi dobrotami.

Športni navdušenci se bodo lahko udeležili Košarkarskega turnirja 2018, 14. Splavarjevega teka ali pohoda na Svinjski rt, posebna atrakcija dneva pa bo zagotovo pravi nogometni spopad radeških zvezd, ki ga ne smete zamuditi!

Družili se bomo tudi na Grajskem večeru, ki bo minil v znamenju nore zabave v družbi Petkove Pumpe in zvenečih imen slovenske in hrvaške glasbe – simpatične Natalije Verboten, živahne skupine Tequila in priljubljenega hrvaškega pevca Davorja Borna.

Nadaljujemo v soboto!

Celodnevno dogajanje z bogatim spremljevalnim programom se bo začelo že ob 9. uri, in sicer s turnirjem v malem nogometu za mlajše selekcije ter likovno kolonijo. Poleg številnih športnih tekmovanj in animacij boste lahko obiskali tudi tržnico in rokodelski sejem, ljubitelji sonca in morja pa se boste lahko sprostili na Mestni plaži Pr'Veseljak ob glasbenih ritmih našega DJ Boštjana.

Najmlajši se bodo lahko poigrali na napihljivih toboganih, prihajajo pa tudi otroške lumparije v družbi bratov Malek. Za posebno atrakcijo dneva bodo poskrbele radeške mažoretke in pihalni orkester, v večernih urah pa zagotovo ne smete zamuditi zabave z vročimi glasbenimi zvezdami, ki jo bosta razgrela Dean on the Mike in Aktualova Galama.

Razgreli nas bodo skupina Skater in Učiteljice, vse tiste, ki boste vztrajali do zadnjega, pa čaka pravljični zaključek večera – velikanski ognjemet, ki bo osvetlil radeško nebo!

Zabave ne bo še konec – tudi v nedeljo bo zanimivo!

Tridnevno tradicionalno Splavarjenje bomo zaključili s poležavanjem na Mestni plaži, za sproščeno vzdušje pa bo skrbel DJ Boštjan - vse do 12. ure, ko bo nedeljsko kosilo zaznamovala glasba odlične slovenske vokalne skupine, ki navdušuje tudi s priredbami najlepših dalmatinskih pesmi – pridružili se nam bodo Kvatropirci!

Vabljeni da se nam pridružite in doživite pravi radeški utrip festivala tudi sami!

splavarjenje 2017 aftermovie