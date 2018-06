Toča v Črnomlju poškodovala več kot 400 objektov

9.6.2018 | 08:00

Toča včeraj v Črnomlju je bila debela kot jabolko. (Foto: M. B., Facebook)

Že včeraj smo poročali, da se je včeraj malo po 16. uri razbesnelo močno neurje s točo nad Dolenjsko in Belo krajino, najhuje pa je bilo v Črnomlju. Kot so danes sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje je toča, debela kot jabolko, pustošila v naseljih Obrh pri Dragatušu, Breznik, Tanča Gora, Sela pri Dragatušu, Dragovanja vas, Kanižarica, Blatnik, Dobliče, Zajčji Vrh, Jelševnik, Stražnji Vrh, Talčji Vrh, Rodine, Sela pri Otovcu, Lokve, Otovec, Rožanec, Petrova vas, Mihelja vas, Ručetna vas, Dolnja Paka, Svibnik, Grič pri Dobličah in v mestu Črnomelj. V Črnomlju je bilo najhujše v naselju Čardak.

Neurje s točo je razkrilo in razbilo strehe na srednji šoli Črnomelj, osnovni šoli Loka, zdravstvenem domu Črnomelj, domu starejših občanov Črnomelj, kulturnem domu Črnomelj, vrtcu Čardak, policijski postaji Črnomelj in osnovni šoli Vinica.

Poškodovane so strehe podjetij v Poslovni coni Tris, Paklog, PSC Stepan, avtohiše Vrtin, Akrapovič, Livar, pekarna Presta, Drogerie Markt, Polycom in še nekaterih drugih. Škoda je nastala tudi na praktično vseh strehah večstanovanjskih objektov v Kanižarici in mestu Črnomelj. Zaradi razbitih streh je voda zalivala stanovanja v zgornjih nadstropjih. Poškodovane, razbite in razkrite so strehe številnih stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij, so v svojem poročilu o nevarnostih in nesrečah, ki so se zgodile v zadnjih dvanajstih urah, zapisali na regijskem centru za obveščanje.

Poškodovana so bila tudi vsa zunaj parkirana vozila, toča pa je povsem uničila poljščine, sadno drevje, vinograde, škoda je v gozdovih, poškodovana je infrastruktura.

Za odpravo posledic neurja je bil aktiviran Štab CZ Občine Črnomelj. Gasilcem Gasilske zveze Črnomelj so prišla na pomoč tudi društva Gasilske zveze Metlika, v odpravljanju posledic neurja je sodelovalo 350 gasilcev, delavci Cestnega podjetja Novo mesto in Elektra Ljubljana.

Po oceni županje občine Črnomelj in Štaba CZ Občine Črnomelj je poškodovanih več kot 400 različnih objektov. Štab je prejel več kot 500 klicev za pomoč.

V občini Semič poškodovanih več kot 40 objektov

Močno neurje je prizadelo tudi osrednji in severozahodni del občine Semič. Gasilci PGD Semič, Kot-Brezje, Štrekljevec, Gradnik, Stranska vas, Rožni dol, Črešnjevec in Krvavčji Vrh so pomagali pri pokrivanju razkritih in poškodovanih streh na več kot štiridesetih objektih, stanovanjskih hišah in gospodarskih poslopjih ter pri črpanju vode na zalitih cestah. Najhujše je bilo v naseljih Semič, Starihov Vrh, Nestoplja vas, Lipovec in Vrčice. V sanaciji posledic neurja je sodelovalo 76 gasilcev Gasilske zveze Semič.

Poplave meteorne vode

Včeraj ob 18.03 je na Cesarjevi ulici v Novem mestu meteorna voda ogrožala stanovanjsko hišo. Posredovala sta gasilca GRC Novo mesto, ki sta očistila odtočno cev žleba.

Kadilo se je iz kuhinjske pečice

Ob 18.48 je na Seidlovi cesta v Novem mestu kadilo iz kuhinjske pečice. Gasilci GRC Novo mesto so spraznili in ohladili pečico ter prezračili kuhinjo.

Težave na cesti zaradi plazu

Ob 22.13 je na cesto Dolž—Iglenik, občina Novo mesto, zdrsnila večja količina zemlje in onemogočila promet. Gasilci PGD Dolž so odstranili del zemlje in omogočili prevoznost. Dokončno sanacijo plazu bodo naredili delavci Cestnega podjetja Novo mesto.

Drevo padlo na cesto

Ob 21.48 je na cesto med Vinico in Ziljami, občina Črnomelj, padlo večje drevo in zaprlo cesto. Gasilci PGD Preloka in dežurni delavci Cestnega podjetja Novo mesto so drevo razžagali in odstranili.

Ob 23.03 je na Otočcu, občina Novo mesto, podrto drevo oviralo promet. Delavci Cestnega podjetja Novo mesto so drevo razžagali in odstranili.

Trčili osebni vozili

Z regijskega centra za obveščanje Brežice pa so sporočili, da sta ob 19.28 na Cesti bratov Milavcev v Brežicah trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, posuli cestišče z vpojnimi sredstvi, počistili cestišče in pomagali vlečni službi. Reševalci NMP Brežice so poškodovano osebo oskrbeli in jo prepeljali v UC Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

R. N.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 2h nazaj Oceni Ebony Macalister Prejšnji mesec sem delal 32684 evrov z delom na spletu od doma v mojem delu časa. Delo le 3 ure na dan in zaslužek kot zaposlitev s polnim delovnim časom. To delo je deloma zelo enostavno, redni zaslužki pa so boljši od vseh drugih delovnih mest. Vsakdo lahko zdaj dobi to in začne z realnimi gotovino na spletu, tako da sledite navodilomm tukajj. ❥❥❥ ❥❥ ❥❥❥ www.Money46.Com Preglej samo prijavljene komentatorje